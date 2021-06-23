京元電移工解隔離將復工 宿舍降載挨批混亂

京元電移工群聚染疫案，被送至集中檢疫所的移工在解隔離後陸續返回苗栗宿舍，縣議員陳品安今天表示，移工宿舍降載準備不及，過程混亂，要求縣府督促雇主、仲介公司改善。

苗栗縣政府勞工及青年發展處長彭德俊指出，京元電子目前正研擬復工計畫，部分原本被送往中、南部集中檢疫所的移工，近期陸續解隔離回到苗栗，因移工宿舍必須降載，部分人員勢必要進行挪移搬遷，這兩天在調整過程中確實有些混亂，已要求仲介公司加速作業，妥善安頓移工，並安排通譯人員加強溝通說明，避免移工產生不必要誤解。

苗栗縣議員陳品安指出，約100多名京元電外籍移工昨晚被仲介公司要求從竹南搬到造橋宿舍，因後勤作業不及，過程十分混亂，行李、物品被隨意丟置，大批移工全塞在走廊上，有的移工沒房間可睡，只能窩在走廊睡覺，有的有房間卻沒床、床架來不及組裝，只能把睡墊鋪在地上休息。

陳品安表示，她看了移工傳來的照片、影像，認為這種情況非常誇張、混亂且不人道，縣府應督促京元電子與仲介公司妥善處理，不該因辦理宿舍降載，反而在搬遷宿舍過程中造成移工再次群聚。

彭德俊表示，解隔離移工住宿安排需考量因素複雜，除基本的男、女有別，也須符合工作產線、生活區域分艙分流、不同雇主移工不得混住同一樓層等強制規範，在挪移過程中，也曾傳出有移工鎖房門不肯搬遷等突發狀況。

彭德俊說，雇主及委任仲介公司聘僱移工，應落實中央流行疫情指揮中心21日公布最新防疫規範，若業者態度消極未符合強制規範，將要求限期改善甚至開罰。

京元電子6月初爆發新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）群聚感染事件，其他數家電子廠也陸續有多名移工染疫，中央疫情指揮中心於6月4日設立前進指揮所，依風險分群管控、大量快速PCR檢測，中央、地方合作，讓疫情逐步獲得控制。

苗栗縣政府表示，隔離於集中檢疫所1000多名外籍移工，將於居隔滿14天，2次PCR陰性，即可解除隔離，待企業將移工宿舍降載、分艙分流規劃完成，將於本週末復工。