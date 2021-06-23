竹縣府中庭種有第倫桃落果恐砸人 籲員工勿逗留

新竹縣政府中庭種有第倫桃，最近因第倫桃結果常有落果，縣府今天指出，因第倫桃果實重約有1公斤，為避免同仁被第倫桃砸中受傷，特別通報請同仁們盡量避免在中庭逗留。

新竹縣政府表示，在中庭種有2棵「第倫桃」，並且委有環境維護人員，會定期修剪，最近因落果期，常有第倫桃的果實從樹上掉落，而單顆果實約1公斤，且熟果外殼堅硬，最近也請同仁走過中庭時，要特別注意小心。

環境維護人員林先生表示，這2棵第倫桃每年產出的果實，約有300至400顆，他因經常在此整理環境，也曾被果實砸中肩膀，而熟果的大小如文旦般，拿起來感覺又重又硬。

樹醫師李碧峰表示，第倫桃為熱帶地區的果樹，因酸度跟果膠含量很高，也會被做為果醬；而在維護方面，可以在果實初熟階段，進行修剪樹枝，也可順勢摘果，透過此維護管理模式，能預防果實掉落導致砸中人的意外發生。（編輯：李錫璋）100623