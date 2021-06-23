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使用率不高 桃園公民會館變身「藝文便利店」

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市新聞處以「藝文便利店」為概念改造桃園公民會館。圖／桃園市政府提供
桃園市新聞處以「藝文便利店」為概念改造桃園公民會館。圖／桃園市政府提供

桃園火車站前商圈的桃園市公民會館，今年以360萬元委外營運，但人潮不見起色，多名市議員認為營運方針及空間使用辦法須調整，桃園市新聞處在多次專案會議後也提出報告，未來會館將朝「藝文便利店」發展，販售各式文創商品、美食和提供藝文展演空間。

桃園市公民會館興建至今逾半世紀，原為國民黨桃園市黨部黨產，2016年轉型正義之後，產權移給市府作為公民會館，提供民眾休閒、舉辦小型活動和市政資訊展覽等多功能用途，雖然辦過不少活動，可惜多半叫好不叫座。

桃園市議會今年4月開第2屆第5次定期大會，市議員林政賢、黃婉如和黃家齊都針對公民會館提出看法與意見，負責管理的市府新聞處也在會後召開多次專案會議，與各方討論未來發展方向，最後決定以「親近、多元、新穎」為原則，將會館打造如同便利店與民眾生活相結合的場所。

新聞處指出，公民會館未來1樓將作為藝文旅遊資訊充電站和選物販售空間，推廣桃園在地的手作、文創商品和美食，2樓將做藝術展覽空間，3樓則提供租借服務，民眾可在此舉辦座談、手作課程和實境遊戲等互動活動。

新聞處長詹賀舜指出，因應新冠肺炎3級管制，為增加市民防疫期間的藝文活動參與，提升市民對於公民會館的認識，會館26日、27日將舉辦線上活動，包含線上座談會及線上城市導覽，詳細資訊可至會館臉書專頁（網址：https://reurl.cc/bXDD2o）查詢。

桃園市新聞處以「藝文便利店」為概念改造桃園公民會館。圖／桃園市政府提供
桃園市新聞處以「藝文便利店」為概念改造桃園公民會館。圖／桃園市政府提供
桃園市新聞處以「藝文便利店」為概念改造桃園公民會館。圖／桃園市政府提供
桃園市新聞處以「藝文便利店」為概念改造桃園公民會館。圖／桃園市政府提供

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