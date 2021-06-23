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感念311幫助 日本企業透過萬美玲贈水替台灣醫護打氣

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
日本水神株式會社有感台灣人在日本311地震時的協助，特地透過立委萬美玲（中）牽線，捐贈1300箱日本礦泉水給桃園醫療院所醫護人員。記者陳俊智／攝影
日本水神株式會社有感台灣人在日本311地震時的協助，特地透過立委萬美玲（中）牽線，捐贈1300箱日本礦泉水給桃園醫療院所醫護人員。記者陳俊智／攝影

日本水神株式會社有感台灣人在日本311大地震慷慨無私的幫助，見台灣疫情蔓延，特地運3萬多瓶日本礦泉水，透過立委萬美玲牽線，送給桃園11家責任醫院、8百餘家診所的醫護人員，讓第一線醫護做好防疫之際，也能喝好水。

業者表示，此次運來台灣的礦泉水取自日本阿蘇山系，內含多種稀有礦物質，對身體、皮膚和代謝都很有幫助，而水是每天都必須要補充的成分，「既然要喝，就要喝好水」，所以特別為醫護人員準備。

立委萬美玲表示，站在第一線的醫護人員非常辛苦，時常因為工作耽誤休息、吃飯和喝水的時間，甚至有些人擔心把病毒帶回家，選擇住進旅館或在外租房子，在政府資源有限的情況下，他們不只身體疲累，心理層面也飽受壓力與折磨。

萬美玲說，日本株式會社跨海捐贈礦泉水，不單純只是物質層面的幫助，更重要的是心理層面的支持，讓第一線的醫護人員知道他們的努力和付出有人看見，在防疫這個戰場上是不孤單的，未來會繼續媒合其他企業，一起為醫護人員加油打氣。

日本水神株式會社特別運1300箱日本礦泉水來台，送給桃園各醫療院所醫護人員。記者陳俊智／攝影
日本水神株式會社特別運1300箱日本礦泉水來台，送給桃園各醫療院所醫護人員。記者陳俊智／攝影
日本水神株式會社透過立委萬美玲（中）捐贈日本礦泉水，桃園市醫師公會理事長莫振東（左）頒感謝狀致意。記者陳俊智／攝影
日本水神株式會社透過立委萬美玲（中）捐贈日本礦泉水，桃園市醫師公會理事長莫振東（左）頒感謝狀致意。記者陳俊智／攝影
日本水神株式會社有感台灣人在日本311地震時的協助，特地透過立委萬美玲（左3）牽線，捐贈1300箱日本礦泉水給桃園醫療院所醫護人員。記者陳俊智／攝影
日本水神株式會社有感台灣人在日本311地震時的協助，特地透過立委萬美玲（左3）牽線，捐贈1300箱日本礦泉水給桃園醫療院所醫護人員。記者陳俊智／攝影

醫護人員 日本 台灣人

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