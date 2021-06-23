竹市2歲孩子牽起媽媽的手陪打疫苗 網讚：看到眼眶泛淚

新竹市昨天開始替孕婦接種疫苗，安排孕婦「一位到底」不需移動就能完成接種，考量媽媽們有照顧孩子需求，還貼心準備迷你座椅，市長林智堅昨天在臉書上分享現場1名2歲孩子在旁陪伴媽媽的照片，感性寫下孩子就像要守護媽媽一樣，也謝謝辛苦與勇敢的媽媽們。貼文吸引逾1.6萬名網友按讚，不少網友感動留言「看到眼眶泛淚！」

林智堅說，昨天一早抵達體育館施打站，看到許多孕婦，挺著肚子在家人的陪伴之下來到了體育館等待接種疫苗，自己彎下了腰和媽媽們聊聊，雖然媽媽有些忐忑不安，但能為肚子裡孩子打這一針，安心許多，自己也看到了為母則強，媽媽們的勇敢。

不少媽媽們獨自帶孩子，為了接種疫苗，也得把孩子帶來身邊顧，市府也在疫苗接種站準備迷你座椅，只要媽媽們有需求，站內人員就會在媽媽座位旁擺放小座位，讓孩子們能在旁等候媽媽接種疫苗，昨天就有1名2歲多的孩子坐上迷你座位在旁等候。

林智堅也分享，現場同仁看到了1名2歲多孩子走到了媽媽身旁，牽起了媽媽的手，媽媽則說著「媽媽今天要打針，要保護媽媽喔！」這個畫面場景讓旁人看了格外感動，林也說，孕婦接種疫苗是新的防疫挑戰，這一站也是最安靜但最有生命力的一站。