快訊

北農群聚全面PCR篩檢6措施 明日起沒陰性證明禁入場

【6/23確診地圖】本土確診增104例、24死 陳時中：趨勢仍往好方向走

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市2歲孩子牽起媽媽的手陪打疫苗 網讚：看到眼眶泛淚

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市昨天開始替孕婦接種疫苗，安排孕婦「一位到底」不需移動就能完成接種，考量媽媽們有照顧孩子需求，還貼心準備迷你座椅。圖／新竹市政府提供
新竹市昨天開始替孕婦接種疫苗，安排孕婦「一位到底」不需移動就能完成接種，考量媽媽們有照顧孩子需求，還貼心準備迷你座椅。圖／新竹市政府提供

新竹市昨天開始替孕婦接種疫苗，安排孕婦「一位到底」不需移動就能完成接種，考量媽媽們有照顧孩子需求，還貼心準備迷你座椅，市長林智堅昨天在臉書上分享現場1名2歲孩子在旁陪伴媽媽的照片，感性寫下孩子就像要守護媽媽一樣，也謝謝辛苦與勇敢的媽媽們。貼文吸引逾1.6萬名網友按讚，不少網友感動留言「看到眼眶泛淚！」

林智堅說，昨天一早抵達體育館施打站，看到許多孕婦，挺著肚子在家人的陪伴之下來到了體育館等待接種疫苗，自己彎下了腰和媽媽們聊聊，雖然媽媽有些忐忑不安，但能為肚子裡孩子打這一針，安心許多，自己也看到了為母則強，媽媽們的勇敢。

不少媽媽們獨自帶孩子，為了接種疫苗，也得把孩子帶來身邊顧，市府也在疫苗接種站準備迷你座椅，只要媽媽們有需求，站內人員就會在媽媽座位旁擺放小座位，讓孩子們能在旁等候媽媽接種疫苗，昨天就有1名2歲多的孩子坐上迷你座位在旁等候。

林智堅也分享，現場同仁看到了1名2歲多孩子走到了媽媽身旁，牽起了媽媽的手，媽媽則說著「媽媽今天要打針，要保護媽媽喔！」這個畫面場景讓旁人看了格外感動，林也說，孕婦接種疫苗是新的防疫挑戰，這一站也是最安靜但最有生命力的一站。

不少網友看到林智堅的分享也大呼感動，也對於市府準備兒童座位，直言太貼心了，還有網友留言說「孕婦都想搬去新竹市了」，也有網友好奇小孩子能進入疫苗注射場地嗎？現場人員解答，孕媽咪若沒有其他家人能照料孩子，現場會安排迷你座位讓孩子能在旁陪伴，讓媽媽安心接種，今天現場也有馬偕婦產科醫師將提供專業諮詢。

新竹市昨天開始替孕婦接種疫苗，安排孕婦「一位到底」不需移動就能完成接種，考量媽媽們有照顧孩子需求，還貼心準備迷你座椅，讓網友直呼貼心。圖／取自林智堅臉書
新竹市昨天開始替孕婦接種疫苗，安排孕婦「一位到底」不需移動就能完成接種，考量媽媽們有照顧孩子需求，還貼心準備迷你座椅，讓網友直呼貼心。圖／取自林智堅臉書

疫苗

延伸閱讀

竹市連7天+0破功 1對母子到桃園探親後染疫

竹市連6天零確診 林智堅：仍不能掉以輕心

竹市長者接種疫苗報到率6成 林智堅分析不來原因

新竹市80歲以上長輩打疫苗免預約 通知單今、明發送

相關新聞

竹市2歲孩子牽起媽媽的手陪打疫苗 網讚：看到眼眶泛淚

新竹市昨天開始替孕婦接種疫苗，安排孕婦「一位到底」不需移動就能完成接種，考量媽媽們有照顧孩子需求，還貼心準備迷你座椅，市...

竹市孕媽咪接種報到率7成 醫師建議後都選打莫德納

新竹市政府昨天率先全國替為孕婦施打疫苗，240名孕婦完成接種，報到施打率7成，今天開站報到接種情形又比昨天踴躍，2個多小...

竹北市公所審視財政結構 確定無法普發市民1萬元紓困金

新竹縣竹北市民代表會日前提案建議竹北市公所，普發竹北市民每人1萬元現金，期盼能提振經濟消費、紓解民困。市長何淦銘則表示，...

感念311幫助　日本企業透過萬美玲贈水替台灣醫護打氣

日本水神株式會社有感台灣人在日本311大地震慷慨無私的幫助，見台灣疫情蔓延，特地運3萬多瓶日本礦泉水，透過立委萬美玲牽線...

竹市75歲以上長輩打疫苗 占地3千坪樹林頭疫苗站啟用

新竹市政府持續替高齡長輩接種疫苗，由於疫苗數量仍足夠，長輩年齡資格下修，今天開始替75至77歲長輩疫苗施打，總面積3千坪...

8200萬元補助挹注 苗栗縣推百年鐵道旅行

苗栗縣政府「城鎮風貌創生環境營造計畫」，營建署核定補助8200萬元，以百年海線鐵路為主軸，白沙屯、新埔、通霄、苑裡火車站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。