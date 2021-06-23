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竹市75歲以上長輩打疫苗 占地3千坪樹林頭疫苗站啟用

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
總面積3千坪的樹林頭疫苗站是全市最大的疫苗接種站。記者張裕珍／攝影
總面積3千坪的樹林頭疫苗站是全市最大的疫苗接種站。記者張裕珍／攝影

新竹市政府持續替高齡長輩接種疫苗，由於疫苗數量仍足夠，長輩年齡資格下修，今天開始替75至77歲長輩疫苗施打，總面積3千坪的樹林頭疫苗站是全市最大的疫苗接種站，今天也開站服務長輩，預計今天完成75歲以上、有意願的設籍長輩疫苗接種。

市府指出，竹市依據指揮中心疫苗接種對象優先順序施打疫苗，透過多座大型疫苗施打站，加快疫苗接種速度，截至昨天目前一到五類施打狀況分別為，一類醫事人員施打1萬276劑、二類中央及地方政府防疫人員840劑、因特殊狀況必要出國743劑（其中734劑自費）、機構與社福系統人員3186劑、75歲以上長者累積至今1萬2999劑。

新竹市原本規畫6座疫苗接種站，第7站市立體育館昨天開站，目前專為孕婦接種疫苗服務，第8站為樹林頭疫苗接種站則在今天開站，今天也是首次8座疫苗接種站一同開站，同步為長輩、孕婦服務，希望提高疫苗接種效率，也可安排民眾就近施打。

市府新設的樹林頭疫苗施打站位於樹林頭夜市，夜市因為疫情三級警戒休業，如今搖身一變成為疫苗接種站，腹地大、方便民眾停車，總面積3000坪堪稱是全新竹目前最大的疫苗接種站，全區也鋪設無障礙木棧坡道，方便輪椅推行。

市府指出，截至昨日，市府已完成77歲以上長輩疫苗接種，今天通知75到77歲以上長輩前來施打，預估今天就可完成第六類、75歲以上有意願且在籍的長輩疫苗接種，至於不在籍的高齡長輩會依登記順序、年齡，再陸續通知接種時間，請長輩放心。

總面積3千坪的樹林頭疫苗站是全市最大的疫苗接種站，今天也開站服務長輩，市長林智堅（右）到站關心施打情形。圖／新竹市政府提供
總面積3千坪的樹林頭疫苗站是全市最大的疫苗接種站，今天也開站服務長輩，市長林智堅（右）到站關心施打情形。圖／新竹市政府提供
總面積3千坪的樹林頭疫苗站是全市最大的疫苗接種站。記者張裕珍／攝影
總面積3千坪的樹林頭疫苗站是全市最大的疫苗接種站。記者張裕珍／攝影

疫苗 新竹 孕婦

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