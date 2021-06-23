8200萬元補助挹注 苗栗縣推百年鐵道旅行

苗栗縣政府「城鎮風貌創生環境營造計畫」，營建署核定補助8200萬元，以百年海線鐵路為主軸，白沙屯、新埔、通霄、苑裡火車站為核心，鏈結沿海社區並融合在地特色整體規畫，此外，推動三灣鄉北埔運動公園、頭份市正隆路高鐵橋下、頭份親子館周邊，整合串接公共開放空間及水綠環境資源，縣府請鄉親拭目以待。

縣府爭取城鎮風貌及創生環境營造計畫有成，其中競爭型計畫「百年鐵道旅行-沿海地帶新生計畫」，獲核定補助6670萬元，縣府水利處指出，通苑地區日治時期曾為地方產業發展的核心，自然資源、落人文特色多元豐富，但欠缺盤整規畫，另隨苗栗學子盛行南北漂競爭風氣，長年人口負成長，影響地方發展。

百年鐵道旅行-沿海地帶新生計畫以4大海線車站為蛋黃區，其中白沙屯2.4公頃、新埔2.2公頃、通霄2.9公頃、苑裡0.9公頃，分別進行周邊環境營造計畫，並改善通苑地區特色聚落節點25處，串接火車站及周邊自然與人文聚落景點，創造屬於通苑的百年鐵道旅行軸帶，帶給通苑雙城新生的機會。

此外，營建署補助1530萬元政策引導型城鎮風貌及創生環境營造計畫，其中頭份親子館周邊計畫利用后庄國小預定地內閒置空間，打造友善育兒場域，成為活化示範區域；北埔運動公園計畫整體改善，串連肚兜角步道及廟口老街步道，提供優質休閒環境；正隆路高鐵橋下綠地空間活化計畫，利用閒置空間，發展多元使用功能。