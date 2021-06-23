竹市孕媽咪接種報到率7成 醫師建議後都選打莫德納

新竹市政府昨天率先全國替為孕婦施打疫苗，240名孕婦完成接種，報到施打率7成，今天開站報到接種情形又比昨天踴躍，2個多小時接種160名孕婦，雖然可選擇施打莫德納、AZ疫苗，但在醫師建議之下，全部孕婦都選打莫德納疫苗，持續施打中。

新竹市政府在市立體育館打造疫苗施打站，環境舒適還有空調，一樓設置孕媽咪的等候接種座位區，二樓看台則為等候區，讓丈夫可在樓上觀看另一半的施打情形。孕婦完成報到後坐到座位上，醫師會逐一問診諮詢，若確認無虞，護理師就會接力施打。

新竹馬偕醫院婦產科醫師廖紹君為施打站諮詢醫師，她說，因莫德納疫苗針對孕婦接種的安全性有完整研究，對孕婦與胎兒不會有太大影響，因此多建議孕婦接種莫德納疫苗，問診時會詢問孕婦是否有過敏史、急性疾病或安胎不穩等，會建議暫緩施打，此外，孕婦若在14天內接種過百日咳疫苗也不建議現在接種，應相隔14天再接種。

「懷孕任何周數與年齡都可以接種」，廖也提到，基本上孕婦若無特殊身體健康情形都能接種新冠肺炎疫苗，昨天開站到現在，從懷孕8周剛拿到媽媽手冊或是懷孕37周即將臨盆的孕婦都有。至於懷孕本就有10分之1的早產風險，接種也不會增加風險，都會向孕婦說明清楚，依研究，28周懷孕後期接種，對腹中胎兒可能會有保護作用。

廖紹君說，孕媽咪們大多擔心接種疫苗是否影響胎兒，她認為，仍建議孕婦接種疫苗，若孕婦沒有接種疫苗，懷孕後期染疫重症機會高，就可能出現早產狀況，接種疫苗可降低重症機會，或產生更嚴重的併發症，也提醒孕婦接種後應留意有無子宮收縮、胎動減少或是連續發燒48小時等情形，若有異樣必須要盡早就醫檢查。

潘姓孕媽咪懷孕16周為第1胎，今天也來接種。她說，自己39歲是高齡產婦，上周五就有詢問過產檢醫師是否能接種疫苗，醫師建議要接種mRNA疫苗，昨天確認可以接種之後，又再度跟產檢醫師諮詢確認，雖然打之前難免會有點害怕擔心，但到了現場仍可再跟醫師諮詢，整體過程也很順暢，安心不少，打完之後手臂有點酸酸痛痛的。