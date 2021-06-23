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台3線重機車禍頻傳 竹縣警製影片教學「騎帥不騎快」

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
交通隊示範該如何正確騎車，如準備進入下坡彎道時要減速、彎道中須定速。圖／警方提供
交通隊示範該如何正確騎車，如準備進入下坡彎道時要減速、彎道中須定速。圖／警方提供

台3線因道路寬廣、彎道多加上沿途風景秀麗，被稱為「重機天堂」，根據新竹縣政府警察局統計，竹縣台3線路段從去年至今已發生169件交通事故，其中，本月19日就發生重機騎士過彎犁田，遭對向小巴輾斃的死亡車禍，為提升用路人正確的駕駛觀念、降低事故發生，竹縣交警特別製作安全宣導影片，提醒各位用路人如何騎得「帥氣」更騎得「安全」。

警方表示，據統計，竹縣台3線路段去年至今共發生169件交通事故，其中發生在彎道處就有35件，更包含A1（24小時內死亡）事故6件，而19日發生在台3線89公里處的車禍更是同一地點的第3起死亡車禍。

警察局安駕教練、也是新竹安全駕駛中心課長的劉國鴻指出，台3線路段事故頻繁，尤其在85公里至95公里之間，因為該路長下坡及連續彎道特性，若用路人對於路況、車況不夠熟悉容易因車速過快，導致交通事故發生。

安全宣導影片中除了有多個車禍發生當下的行車紀錄影片畫面，也點出事故頻傳的原因包含過彎超速、操作不當及路況不熟悉，再由交通隊示範該如何正確騎車，如準備進入下坡彎道時要減速、彎道中須定速。

警察局交通隊也提醒，因大型重機操控性能及車身結構較普通機車優良，但車身包覆性也較汽車低，若行駛速度過快，一旦發生交通事故，易造成嚴重傷亡，騎乘大重機時，務必提高警覺、注意路況、依速限行駛。

重機 車禍

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