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竹北市公所審視財政結構 確定無法普發市民1萬元紓困金

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
代表會主席林啟賢等人21日前往拜會市長何淦銘，送交書面建議案，建請市公所照案辦理。圖／林啟賢辦公室提供
代表會主席林啟賢等人21日前往拜會市長何淦銘，送交書面建議案，建請市公所照案辦理。圖／林啟賢辦公室提供

新竹縣竹北市民代表會日前提案建議竹北市公所，普發竹北市民每人1萬元現金，期盼能提振經濟消費、紓解民困。市長何淦銘則表示，經審視預算經費，包括年度總預算及公庫存款餘額，目前財政結構不足以支應普發現金。

代表會主席林啟賢指出，雖然行政院提出了紓困4.0方案，但畢竟有各種條件限制，許多民眾都領不到，因此市民代表會聽取鄉親建議，決定建請市公所針對設籍在竹北的市民，普發振興經濟紓困金每人1萬元現金。

此案昨天在市公所主管會議中已提出討論，何淦銘表示，竹北市今年度總預算15億多元，為基礎公共建設必需，而公庫存款餘額部份，截至6月22日，約有43億9千萬元，但需扣除已進行中的重大工程未付款，如民眾活動中心、東區市場等，未付款尚有13億3千萬元。

另外，未來計畫推動建設經費，如特色公園、停車場、幼兒園，以及每年固定編列的社福經費等重要項目，預算約18億元，精算後已不足以支應普發現金，並將排擠重要基礎建設。

何淦銘表示，針對受到疫情影響衝擊民眾民生經濟，市公所將積極協助民眾申辦中央紓困及審核作業，為維持市政建設及運作，考量目前財政結構，無法對20餘萬市民普發現金。

北市 幼兒園

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