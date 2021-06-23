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尖石鄉水蜜桃遇疫情實體銷售慘澹 果農寄望線上網購

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
尖石鄉公所推出水蜜桃振興計畫，希望透過線上銷售，降低疫情對果農的衝擊。圖／鄉公所提供
尖石鄉公所推出水蜜桃振興計畫，希望透過線上銷售，降低疫情對果農的衝擊。圖／鄉公所提供

每年過了6月中旬，新竹尖石鄉的水蜜桃就進入產季，但今年碰上疫情攪局，使得產地遊客止步，更雪上加霜的是三級警戒接連延長，讓果農們都大嘆實體銷售基本歸零，鄉公所因此開辦線上銷售平台，希望透過網路的力量，讓果農一年的心血同樣能送到消費者手中，品嘗尖石鄉的好滋味。

縣府原住民族行政處說，尖石鄉的水蜜桃，主要都是生長在尖石鄉山地約1200公尺上下的區域，因為尖石當地的地理環境，不只水質優質、土壤肥沃，還因為高海拔日夜溫差大，且山區雲霧水氣濃厚，常常瀰漫果園，使得尖石鄉出產的水蜜桃果實糖度十分高，且果肉水分豐富。

今年同樣是從6月中旬到7月都是水蜜桃產季，而光尖石鄉秀巒村及玉峰村種植的65公頃水蜜桃果園，估計今年至少產量可達每公頃8千公斤，全鄉產量初估就超過520公噸，主要品種則還可細分為大久保、中津白桃、上海密、黃金桃等。

不過因為受到疫情影響，尖石鄉遊客止步，上山人數也銳減，過去靠著外來遊客的消費採購，還可以讓當地果農直接以較好價的零售價販售，但沒有辦法零售給遊客，就會批給北部盤商收購，但又因為疫情衝擊，導致盤商收購價格及量都沒有往年好，現況讓果農十分苦惱。

鄉公所就表示，尖石鄉果農有部分自己靠著臉書販售，或是透過Line群組發送團購優惠，主要就是受到實體銷售店面客源減少影響，果農自己想方設法找銷路，鄉公所今年也因疫情狀況，使得大型展售會只能暫時暫停，是否會舉辦，恐怕還是得等三級警戒降級才能決定。

縣府為協助果農促銷，也特別拜託科學工業同業公會、新竹工業區廠商協進會及新竹縣總工會、新竹縣產總工會等，請企業購買拉高買氣。

鄉公所也為了幫助果農有更好的銷售平台，特別開設尖石鄉水蜜桃「線上銷售平台」（http://nahuypeach.be/ ），從6月28日正式開賣，以產地直銷、冷藏配送的方式，希望讓消費者品嚐到最新鮮最美味的水蜜桃，民眾也可撥打電話訂購（02-25173785），鄉公所也促銷前100盒可享有免運費優惠，希望民眾多支持尖石鄉水蜜桃。

尖石鄉水蜜桃產季為6月中旬到7月，優越的品質與當地氣候環境息息相關。記者巫鴻瑋／攝影
尖石鄉水蜜桃產季為6月中旬到7月，優越的品質與當地氣候環境息息相關。記者巫鴻瑋／攝影
尖石鄉水蜜桃因地理環境優質，使得果實碩大又甜蜜多汁。圖／縣府提供
尖石鄉水蜜桃因地理環境優質，使得果實碩大又甜蜜多汁。圖／縣府提供

尖石鄉 疫情 新竹

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