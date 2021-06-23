新竹水情由橙燈調降為黃燈 竹縣府公告最新節水措施

近期因梅雨及午後雷陣雨，新竹地區多日降雨帶來豐沛雨量，新竹縣寶山、寶二水庫蓄水率達7成，新竹地區也由減量供水橙燈調降為減壓供水黃燈，新竹縣政府今天公告最新節水措施，包含民生、工業及各機關用水方面。

工務處表示，新竹縣因水情紓緩，依中央指示，繼上周6月15日公告調整節水措施後，因調降為減壓供水的黃燈，再次公告最新節水措施。在工業節水方面，科學園區、工業區及科技產業園區自主節水由7%調降為5％。

民生供水方面，則維持夜間減壓供水，時間從夜間10點至隔日早上6點；停供行政機關及國營事業轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。

工務處也指出，各農業灌區二期稻作供灌，經濟部旱災中央災害應變中心也已指示水利署與農水署各管理處密切合作，其中桃園及石門管理處灌區、新竹管理處灌區、苗栗管理處明德灌區已決定展開節水供灌。

縣長楊文科則呼籲，雖然新竹撐過了漫長的旱季迎來了期盼已久的梅雨，水情得以緩解，調降為水情黃燈，但旱象尚未解除，鄉親仍應持續保持節約用水珍惜水資源，避免不必要的用水浪費。