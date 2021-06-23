宅經濟發酵 新竹遠東巨城百貨將推「行動宅配購物」

受到疫情影響，全國三級防疫警戒期間宅經濟發酵，Big City遠東巨城購物中心統計，美食外送業績較3月疫情爆發前成長超過4倍、客單價成長4成，代表民眾居家防疫已習慣透過巨城APP美食外送服務宅在家安心用餐；巨城也將在7月推出「巨城行動宅配」，讓消費者動動手指就能購買居家生活、親子娛樂、3C配件、保養香氛類等商品，屆時還會有優惠折扣方案，並宅配到家。

遠東巨城購物中心指出，全台宣布進入三級警戒後，巨城便與館內餐飲、輕食等近百家品牌攜手，推出超過1500項商品的美食外送及行動外帶服務，除了美食外送業績創佳績，行動外帶服務表現同樣搶眼，民眾透過巨城APP選定餐點以線上支付，從餐廳製作、出餐至送達取餐處，提供享免下車取餐一條龍式服務，週末假日平均每小時更超過200張訂單，搭配禮品專區上線搶攻自用送禮的零接觸商機，外帶業績強勁成長。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜說，巨城配合中央防疫政策，即時因應調整各項服務及多元消費體驗，接下來持續優化APP線上購物功能，除了現有的美食外送、行動外帶，更推出食材、料理包宅配服務，消費者可透過巨城APP依家庭人數選購居家自煮所需的魚肉蔬果、輕食配料、真空熟食包、冷凍包等組合，一次購足2至3天的用餐量，線上支付後送到家，減少出門次數便利又安心。

另外，考量民眾防疫宅在家又有購物慾，巨城亦積極結合館內物流中心與品牌廠商，預計在7月份推出「巨城行動宅配」，民眾只需使用行動裝置操作，不受地域限制即可享線上選購支付、線下宅配到府的全新購物體驗。