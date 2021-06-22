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法官吹哨「實聯制」遭不當利用 前檢座：問題在台灣防疫法治蒼白

部分2期稻作供灌 可望降低農民壓力

中央社 / 台南22日電

旱災中央應變中心今天宣布，針對第2期灌溉桃園、石門、新竹、苗栗明德、嘉南灌區1至4組等灌區可展開節水供灌，農田水利署已進行相關準備，預期可大幅降低農民壓力。

由於前一段時間缺水影響，曾文及烏山頭水庫嘉南灌區今年第1期稻作休耕，但水庫蓄水量到了5月底仍處於低點，所幸之後南部山區接連幾波雨勢，使水情逐漸好轉，地方各界及農民開始關心第2期作是否能順利供灌，今天終於收到嘉南灌區第1至第4組可展開節水供灌的好消息。

農田水利署嘉南管理處指出，今年嘉南灌區第2期作的面積高達近5萬公頃，原預計分6組供灌，第1至第4組為3年輪作區，第5及第6組為每年可種2期水稻的區域，若依原本的灌溉計畫，在6月6日就要展開第1組供灌作業，後續將依中央規劃時程開始灌溉。

台南市無米樂稻米促進會總幹事張美雪表示，後壁區的稻米專業區多屬於第5、6組，希望水情能再持續好轉，可以全部順利供灌，減輕農民和米廠業者的壓力。

農田水利署桃園管理處副處長謝清文表示，先前因為水情不佳，桃三灌區是以埤塘水源及區排河川水量為優先供灌，但埤塘畢竟只是水源調度的一種方案，用完了還是得從水庫調水，對農民灌溉也有一定的限制。

謝清文表示，目前桃三灌區今年第1期稻作已進入收成階段，預計在7月中大收割，第2期灌溉預計7月中下旬開始，7月底插秧，如今2期灌溉桃園、石門部分組可展開節水供灌，預期可大幅降低農民壓力。

農民 水庫 水利署

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