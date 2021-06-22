桃園水情轉黃燈 集水區再降雨 網友：何時重現洩洪

北部地區經過兩周，今天再度看見明顯降雨，上午基隆下大雨，下午2點過後桃園沿海和市區也開始下雨，到了3點石門水庫集水區降雨明顯，雨量雨勢和下雨的時間雖然不及5月底6月初兩波梅雨鋒面，但是網友們透過石門水庫即時影像看見滴答答的下雨畫面還是很興奮，忍不住留言「何時可重現洩洪景象」。

石門水庫下午3點水位來到232.75公尺，有效蓄水量約1億1170萬噸蓄水率55.1%，10個雨量觀測站平均降雨量4.9毫米，除了白石、鎮西堡、池端還沒有測得雨量，其他7個站都有降雨紀錄，降雨最多的在高義站15毫米，預估集水區下午到夜間還會有鋒面陸續經過帶來雨量。

中央抗旱會議今天下午也宣布，桃園水情因為石門水庫蓄水率由先前9%上升至55%，決定水情燈號從減量供水的橙燈，轉為減壓供水的黃燈，農民關心的二期稻作供灌，由水利署與農水署各辦事處合作，優先利用埤塘、河川及區排等地面水源，配合農委會節水管理措施灌溉。

不過中央今天沒有明確說明二期稻是否可以全面插秧，還是像一期稻一樣限制灌區插秧，桃園部分農民強調最遲8月初以前要完成插秧，往回推還要預定秧苗，希望政府早日能及早決定，最好7月初能有決議和宣布。