快訊

中職／瞄準29日復賽 比賽集中桃園以南5球場

揭高嘉瑜喬疫苗前曾通電話 柯文哲指「紙包不住火」：被擠牙膏更慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園水情轉黃燈 集水區再降雨 網友：何時重現洩洪

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫壩頂下午明顯降雨，車道濕漉漉。圖／桃園市觀旅局即時影像
石門水庫壩頂下午明顯降雨，車道濕漉漉。圖／桃園市觀旅局即時影像

北部地區經過兩周，今天再度看見明顯降雨，上午基隆下大雨，下午2點過後桃園沿海和市區也開始下雨，到了3點石門水庫集水區降雨明顯，雨量雨勢和下雨的時間雖然不及5月底6月初兩波梅雨鋒面，但是網友們透過石門水庫即時影像看見滴答答的下雨畫面還是很興奮，忍不住留言「何時可重現洩洪景象」。

石門水庫下午3點水位來到232.75公尺，有效蓄水量約1億1170萬噸蓄水率55.1%，10個雨量觀測站平均降雨量4.9毫米，除了白石、鎮西堡、池端還沒有測得雨量，其他7個站都有降雨紀錄，降雨最多的在高義站15毫米，預估集水區下午到夜間還會有鋒面陸續經過帶來雨量。

中央抗旱會議今天下午也宣布，桃園水情因為石門水庫蓄水率由先前9%上升至55%，決定水情燈號從減量供水的橙燈，轉為減壓供水的黃燈，農民關心的二期稻作供灌，由水利署與農水署各辦事處合作，優先利用埤塘、河川及區排等地面水源，配合農委會節水管理措施灌溉。

不過中央今天沒有明確說明二期稻是否可以全面插秧，還是像一期稻一樣限制灌區插秧，桃園部分農民強調最遲8月初以前要完成插秧，往回推還要預定秧苗，希望政府早日能及早決定，最好7月初能有決議和宣布。

石門水庫 雨量 農民

延伸閱讀

部分地區二期稻作恢復供灌 桃竹苗轉為水情黃燈

大雨未下在集水區 德基水庫「不放水」水位略升

德基水庫上月蓄水率1.21% 今天上升到25.1%

下周梅雨鋒面報到助石門水庫水位升高 北水局加強清淤

相關新聞

桃園水情轉橙燈集水區下午再降雨 網友：何時重現洩洪

北部地區經過兩周，今天再度看見明顯降雨，上午基隆下大雨，下午2點過後桃園沿海和市區也開始下雨，到了3點石門水庫集水區降雨...

桃園新增1確診 王文彥：國軍桃醫群聚感染源疑89歲阿嬤

桃園市今天下午召開防疫說明記者會公布，桃園新增1例本土確診個案，為20歲女性，她曾到國軍桃園總醫院9病房照護病人確診，衛...

消防員穿防護衣太悶！民間送2大「降溫神器」超貼心

本土疫情嚴峻，民眾有感消防員站在防疫第一線，暴露在染疫風險下，捐贈桃園市消防局冷卻背心，讓消防員執行緊急救護時可加穿於防...

苗栗市瓶頸道路工程打通 路燈基座保護蓋板降低傷害性

苗栗市7000萬元橫車路至自治路瓶頸路段工程通車在即，施工廠商在新設7支路燈桿基座設置橡膠螺栓蓋板，市公所證實是苗栗市公...

台灣櫻花鉤吻鮭的故事 雪霸處粉絲專頁線上就看得到

雪霸國家公園管理處推動環境教育，發展以擬人化布袋戲人偶，闡述台灣櫻花鉤吻鮭的生存故事，一直受到歡迎，目前防疫期間不用到遊...

「你是我生命中的天使」7歲女童送卡片讓大家紅了眼眶

國內爆發社區感染疫情後，各地衛生所人員參與疫調、居家隔離個案健康關懷、疫苗接種等工作負荷量大增，甚至超過1個月沒辦法好好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。