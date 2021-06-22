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消防員穿防護衣太悶！民間送2大「降溫神器」超貼心

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
民間捐贈冷卻背心和50顆西瓜為消防員消暑。圖／桃園市消防局提供
民間捐贈冷卻背心和50顆西瓜為消防員消暑。圖／桃園市消防局提供

本土疫情嚴峻，民眾有感消防員站在防疫第一線，暴露在染疫風險下，捐贈桃園市消防局冷卻背心，讓消防員執行緊急救護時可加穿於防護衣內部，減少悶熱不適，除了提供硬體上的設備外，更提供50顆西瓜為消防員消消暑。

捐贈防疫物資的企業負責人周忠壽本身是平鎮義消顧問，得知消防員近日因疫情加穿防護衣十分悶熱，長時間易產生熱急症，特別捐贈冷卻背心降低中暑風險；此外亦提供紫外線殺菌櫃，降低病菌傳播風險，為消防員增加一層防護。

經濟部工業局桃園幼獅工業區產業協進會日前也捐贈100件防護衣給幼獅消防分隊，協進會理事長羅孝威表示，全國疫情三級警戒已持續一段時間，此次捐贈防疫物資是希望讓消防員有充足裝備，安心面對疫情。

消防局長謝呂泉表示，政府資源有限，但民間力量無窮，民間捐贈的冷卻背心及紫外線殺菌櫃皆是消防人員亟需的防疫相關物資，可提供消防人員更好的工作狀態，進而提升救災救護品質及工作效率。

經濟部工業局桃園幼獅工業區產業協進會日前捐贈100件防護衣給幼獅消防分隊。圖／桃園市消防局提供
經濟部工業局桃園幼獅工業區產業協進會日前捐贈100件防護衣給幼獅消防分隊。圖／桃園市消防局提供
民間捐贈冷卻背心和50顆西瓜為消防員消暑。圖／桃園市消防局提供
民間捐贈冷卻背心和50顆西瓜為消防員消暑。圖／桃園市消防局提供

消防員 疫情

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