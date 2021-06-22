消防員穿防護衣太悶！民間送2大「降溫神器」超貼心

本土疫情嚴峻，民眾有感消防員站在防疫第一線，暴露在染疫風險下，捐贈桃園市消防局冷卻背心，讓消防員執行緊急救護時可加穿於防護衣內部，減少悶熱不適，除了提供硬體上的設備外，更提供50顆西瓜為消防員消消暑。

捐贈防疫物資的企業負責人周忠壽本身是平鎮義消顧問，得知消防員近日因疫情加穿防護衣十分悶熱，長時間易產生熱急症，特別捐贈冷卻背心降低中暑風險；此外亦提供紫外線殺菌櫃，降低病菌傳播風險，為消防員增加一層防護。

經濟部工業局桃園幼獅工業區產業協進會日前也捐贈100件防護衣給幼獅消防分隊，協進會理事長羅孝威表示，全國疫情三級警戒已持續一段時間，此次捐贈防疫物資是希望讓消防員有充足裝備，安心面對疫情。