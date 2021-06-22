苗栗市瓶頸道路工程打通 路燈基座保護蓋板降低傷害性

苗栗市7000萬元橫車路至自治路瓶頸路段工程通車在即，施工廠商在新設7支路燈桿基座設置橡膠螺栓蓋板，市公所證實是苗栗市公共工程首見，民眾PO網引發熱烈討論，紛紛認為是貼心的設計，萬一用路人發生意外，可以降低傷害性。

苗栗市橫車路、自治路瓶頸路段工程長160公尺、寬8公尺，市公所爭取，去年獲營建署核定納入生活圈道路計畫，公所辦理用地取得及代辦工程，總經費7000萬元，其中工程費1000萬元、用地費6000萬元，中央補助2337萬元，市公所負擔4663萬元，工程將於6月23日複驗，合格後開放通車。

有市民最近在臉書社團PO出新路在路燈桿基座加裝橡膠套，認為是貼心設計，除了美觀，對行人、自行車及機車騎士更貼心，萬一不小心「親」上去，傷害應該會輕很多，成本應該不高，值得推廣，PO文引發熱議，市公所工務課長郭政鑫說，路燈桿基座螺栓曾有發生意外傷害案例，因此公所都會要求廠商注意，新路首見橡膠蓋板，安全性多一層保障。