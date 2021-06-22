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台灣櫻花鉤吻鮭的故事 雪霸處粉絲專頁線上就看得到

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

雪霸國家公園管理處推動環境教育，發展以擬人化布袋戲人偶，闡述台灣櫻花鉤吻鮭的生存故事，一直受到歡迎，目前防疫期間不用到遊客中心，雪霸處規畫在「登峰造極 雪霸之美」臉書粉絲專頁線上直播，民眾不用在家就能看。

雪霸國家公園是環境教育設施場所，防疫期間解說活動服務不打烊，規畫於6月24日、28月、7月7日、13日及23日上午10點30分，辦理5場次臉書線上影片、布袋戲欣賞、導讀，及有獎徵答直播活動，讓民眾居家也能藉由線上學習，認識雪霸國家公園的生態故事。

雪霸處指出，5場次活動有3項主題，包括台灣櫻花鉤吻鮭、暗夜迷禽-黃魚鴞，及尋找侏儸紀孑遺-觀霧山椒魚，每一個主題活動都有線上有獎徵答互動，分別贈送櫻花鉤吻鮭鑰匙圈、黃魚鴞生態書籍及木雕山椒魚彩繪包等，歡迎民眾屆時在線上互動學習。

雪霸國家公園管理處推出擬人化布袋戲人偶，闡述台灣櫻花鉤吻鮭等生態故事。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處推出擬人化布袋戲人偶，闡述台灣櫻花鉤吻鮭等生態故事。圖／雪霸國家公園管理處提供

櫻花鉤吻鮭 國家公園 直播

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