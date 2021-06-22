「你是我生命中的天使」7歲女童送卡片讓大家紅了眼眶

國內爆發社區感染疫情後，各地衛生所人員參與疫調、居家隔離個案健康關懷、疫苗接種等工作負荷量大增，甚至超過1個月沒辦法好好休息，數天前一名7歲小女孩送了一張自己畫的卡片到苗栗市衛生所，童言童語輕聲向大家說「謝謝你！感謝有你！世界更美麗！」，讓衛生所人員都不禁眼淚奪眶而出，士氣大受鼓舞，更增強「撐下去」的信念。

苗栗衛生所主任謝美倫PO文傳達這位小朋友送來的愛與關懷，她說當天小朋友送來卡片，衛生所同仁三分之一眼淚奪眶而出，低頭拭淚， 還有三分之一不敢細讀卡片，因為「怕會哭」！

謝美倫說，當天小女孩在父母陪同下送來這張卡片，上面夾雜注音符號寫著「在我的生命中，你是我的天使，謝謝有你」、「台灣加油」等字句，卡片上還畫了插圖，看了卡片，大家硬撐的心，都被小女孩的真心祝福融化了。

她說，衛生所同仁已持續一個多月沒休息，疫情調查、居家隔離個案健康關懷、防疫旅館、疫苗接種、確診個案，許多工作忙不停，平日4線電話滿線，假日值班手機響個上百通，從早上6點甚至到晚點12點，都有焦急的民眾打電話來，還沒輪到打針的焦慮、居家隔離的不便，這些 脾氣都發在衛生所人員身上，「其實我們真的好疲憊」。