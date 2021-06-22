新竹市為孕婦打疫苗 預估1400人受惠

防新冠肺炎，新竹市政府今天起為孕婦施打疫苗，施打的孕婦可選擇施打莫德納或AZ疫苗，初估全市有1400多名孕婦受惠。

新竹市長林智堅上午前往「新竹市立體育館疫苗施打站」視察時表示，竹市人口年輕、生育率高，有許多年輕媽媽、孕產婦，在疫情之中懷孕生產要承擔的風險較以往高，他聽到許多市民反映的擔心，因此日前向中央提出建議，應將孕婦納入優先施打名單。

林智堅說，中央昨天宣布，將孕婦公費疫苗優先順序提前，因市府已提前整備好孕婦施打疫苗計畫，包括場地、造冊、醫事人力，昨天獲知孕婦列入第6類，即通知符合資格的孕婦今天可到新設的「體育館疫苗施打站」施打。

林智堅指出，未來會陸續通知符合資格的孕婦，孕媽咪只要「照通知來、免排隊、免預約」，就能打疫苗，用疫苗同時守護媽媽與孩子。

此外，新竹市政府也設置「貼心觀察室」，備有病床、氧氣筒、測量胎心音、超音波儀器，若孕婦有任何不適，將有醫師直接觀察協助。

新竹市政府表示，此次孕婦施打疫苗計畫邀請專業婦產科醫師團隊加入防疫新竹隊，包括台大、馬偕、國泰婦產科醫師，於現場為孕婦提供問診、諮詢。

新竹市一名劉姓孕婦向現場工作人員分享，她懷孕36週，接近生產，昨晚收到簡訊就趕快做功課，疫苗「利大於弊」，希望保護自己和寶寶。