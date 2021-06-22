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竹縣開放75歲以上接種AZ 竹東戲曲公園一周3天施打

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東衛生所人員除了替民眾服務、接種疫苗，更是要加班製作疫苗接種通知書；成疊的通知單還有民眾詢問電話，更是讓衛生所忙得不可開交。圖／衛生所提供
竹東衛生所人員除了替民眾服務、接種疫苗，更是要加班製作疫苗接種通知書；成疊的通知單還有民眾詢問電話，更是讓衛生所忙得不可開交。圖／衛生所提供

新竹縣已開放75歲以上民眾持身分證、健保卡，就可以就近前往鄰近衛生所、診所或社區接種站施打疫苗，不用另行等待疫苗接種通知書；不過近2天新竹縣各衛生所都在加緊製作通知單，希望提醒民眾施打疫苗，其中竹東衛生所更在2天之內趕出超過3000份通知單，要讓每位長者都能打到疫苗，受到保護。

竹東衛生所配合中央及衛生局接種政策，視接種狀況滾動式調整放寬疫苗接種年齡，衛生所人員除了替民眾接種疫苗，每2天還要特別留在衛生所內，加班製作長者接種通知單，這幾天因為放寬接種年齡，每批的通知單數量更是不斷增加。

衛生所人員就表示，光竹東鎮75歲以上人口就有6千多人，這幾天陸續從1300份通知單製作到最新一批就有3200份通知單，而且隨著年齡向下開放，人數也會越來越多，因此之後的疫苗接種也將不會在衛生所進行，而是改到竹東客家戲曲公園的大型社區疫苗接種站。

戲曲公園大型社區接種站1天可接種1000人，今天（22日）竹東衛生所雖沒有開放疫苗施打，不過從明天（23日）開始，將會在戲曲公園連3天展開大規模疫苗接種。

雖然竹東已傳出2例長者疑似接種疫苗後猝死的個案，不過衛生所預期前來接種的人數還是每天會有數百人；衛生所也提醒75歲以上民眾，只要符合資格且身體狀況許可，就可持健保卡及身分證件，在周三、周四及周五的下午2點，直接前來施打疫苗。

衛生所 疫苗 健保卡

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