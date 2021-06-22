快訊

關島推「外國人打疫苗團」！抵達隔天就接種 費用曝光

評／美軍亞太兵力配置爭議：僅台灣需要「非對稱建軍」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣國際木雕競賽初審結果出爐 國內外共68件作品入選

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府文化觀光局辦理台灣國際木雕競賽已14屆。本報資料照片
苗栗縣政府文化觀光局辦理台灣國際木雕競賽已14屆。本報資料照片

2021台灣國際木雕競賽初審結果出爐，工藝木雕類有30件、當代木雕類38件入選，合計68件作品入選，將於8月2日辦理複審，兩組分別評選出工藝木雕經典大獎、當代木雕大獎各1名及優選5名，另外還有裕隆木雕薪傳獎1名及創新獎1名，獲獎作品將在三義木雕藝術節開幕典禮現場宣佈並頒獎。

台灣國際木雕競賽已舉辦14屆，但今年受疫情影響，收件及評審時間都延後。

苗栗縣文化觀光局指出，國際木雕競賽昨天召開評審會議，邀請6位專家學者完成初審，以書面及作品圖檔進行審查；今年國內外參與競賽的作品，除台灣之外，包括中國大陸、香港、法國、德國、韓國、日本、馬來西亞、印尼等8個國家地區，工藝木雕類組參賽作品國內26件、國外21件，合計47件；當代木雕類組，國內參賽作品21件、國外50件，共71件，今年兩大類參與件數仍破百件，顯示出創作者持續創作不懈，絲毫不受疫情影響。

文觀局長林彥甫表示，今年參賽作品取材多元，有表現具體人物、動植物、神佛像的工藝作品，也有省思社會人文與自然議題的當代創作，文觀局2017年起將國際木雕競賽分為二大類，期盼透過所有工藝木雕產業與當代木雕藝術創作者的廣泛參與、良性切磋，促使台灣本土工藝木雕產業升級，並提升台灣當代木雕藝術與國際藝術社群接軌與對話。

受疫情影響，今年國際木雕競賽展第二階段作品收件期程順延，國內作品收件延至7月30日、31日兩天，國外作品延至6月22日至7月30日；初審結果及更多競賽相關資訊可至苗栗縣政府文化觀光局官網、三義木雕博物館官網查詢。

疫情 觀光局

延伸閱讀

男孩們看過來！跟著法國小鮮肉Kevin Mayer學穿搭 晉身品味十項全能！

百達翡麗2021珍稀工藝表 琺瑯、金雕、美鑽夢幻逸品

鏡頭改變視野雙手砌出榮耀 雄工雙星畢業獲表揚

防疫也要很有型！喜事E-SHOP獨家首賣夏普時尚面罩

相關新聞

竹市孕婦開打AZ疫苗 今通知611人

中央指揮中心21日公布新冠肺炎疫苗最新接種對象順序，孕婦納入第6順位，與75歲以上民眾並列，即日起可開始接種。新竹市府先...

學生不到校減少干擾 獨角仙大量出沒福安國小爬滿樹

桃園市大溪區福安國小每年6月開始可以見到遍布操場的獨角仙來報到，今年受疫情影響，全國3級警戒延長，學生無法到校園觀賞生態...

危險勿入！桃園復興大曼溪上游 土崩成堰塞湖

桃園市復興區台7線50公里處大漢橋下方大曼溪上游日前發生崩塌，土石堆積阻斷大曼溪形成堰塞湖，林務局新竹林區管理處表示，該...

竹縣開放75歲以上接種AZ 竹東戲曲公園一周3天施打

新竹縣已開放75歲以上民眾持身分證、健保卡，就可以就近前往鄰近衛生所、診所或社區接種站施打疫苗，不用另行等待疫苗接種通知...

台灣國際木雕競賽初審結果出爐 國內外共68件作品入選

2021台灣國際木雕競賽初審結果出爐，工藝木雕類有30件、當代木雕類38件入選，合計68件作品入選，將於8月2日辦理複審...

北二高龍潭73K高原交流道29日通車 往風景區不進市區

國道3號（北二高）桃園市龍潭路段新建「高原交流道」6月29日中午要通車了，2009年桃園還沒升直轄市，地方上就爭取設置交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。