台灣國際木雕競賽初審結果出爐 國內外共68件作品入選

2021台灣國際木雕競賽初審結果出爐，工藝木雕類有30件、當代木雕類38件入選，合計68件作品入選，將於8月2日辦理複審，兩組分別評選出工藝木雕經典大獎、當代木雕大獎各1名及優選5名，另外還有裕隆木雕薪傳獎1名及創新獎1名，獲獎作品將在三義木雕藝術節開幕典禮現場宣佈並頒獎。

台灣國際木雕競賽已舉辦14屆，但今年受疫情影響，收件及評審時間都延後。

苗栗縣文化觀光局指出，國際木雕競賽昨天召開評審會議，邀請6位專家學者完成初審，以書面及作品圖檔進行審查；今年國內外參與競賽的作品，除台灣之外，包括中國大陸、香港、法國、德國、韓國、日本、馬來西亞、印尼等8個國家地區，工藝木雕類組參賽作品國內26件、國外21件，合計47件；當代木雕類組，國內參賽作品21件、國外50件，共71件，今年兩大類參與件數仍破百件，顯示出創作者持續創作不懈，絲毫不受疫情影響。

文觀局長林彥甫表示，今年參賽作品取材多元，有表現具體人物、動植物、神佛像的工藝作品，也有省思社會人文與自然議題的當代創作，文觀局2017年起將國際木雕競賽分為二大類，期盼透過所有工藝木雕產業與當代木雕藝術創作者的廣泛參與、良性切磋，促使台灣本土工藝木雕產業升級，並提升台灣當代木雕藝術與國際藝術社群接軌與對話。

受疫情影響，今年國際木雕競賽展第二階段作品收件期程順延，國內作品收件延至7月30日、31日兩天，國外作品延至6月22日至7月30日；初審結果及更多競賽相關資訊可至苗栗縣政府文化觀光局官網、三義木雕博物館官網查詢。