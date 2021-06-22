北二高龍潭73K高原交流道29日通車 往風景區不進市區

國道3號（北二高）桃園市龍潭路段新建「高原交流道」6月29日中午要通車了，2009年桃園還沒升直轄市，地方上就爭取設置交流道，行政院2015年9月通過可行評估，2018年底動工如今完工，施工單位目前還在準備裝設告示牌等收尾工作，龍潭警方也擬訂交通疏導勤務，29日中午加派警力引道車流上下交流道。

市議員徐玉樹表示，交通部和桃園市政府、龍潭地方原本要熱鬧慶祝通車，不過因為新冠疫情還在三級警戒，即使28日可以解封，辦通車典禮還是有群聚的虞慮，況且位在龍潭的國軍桃園總醫院爆發院內感染，雖然已經接到取消通車典禮的通知，但是地方還是很興奮，盼到爭取12年的交流道完工，還跨省轄、直轄市兩個重大里程碑，鄉親感觸深。

市議員徐玉樹表示，29日上午10點原本有行政院級的完工通車典禮，後來又取消，排訂中午直接通車。回顧高原交流道從2017年召第一場公聽會走到今天，在眾人的期盼聲中，終於可以派頭的登場。徐玉樹感謝立法委員呂玉玲在中央的努力，對龍潭的交通建設而言，高原交流道是一個重要的里程碑。

呂玉玲說，從2012年開始，她和地方一起催生高原交流道，爭取規畫、爭取、定案、興建到完工通車，歷經不少困難與堅持，能完成，是對龍潭鄉親的承諾，要繼續努力給鄉親優質的生活環境。

市議員劉熒隆指出，高原交流道的通車對於周邊的銅鑼圈區域發展，有極大的實質助益，銅鑼圈區域原本屬於龍潭「慢城觀光」的區塊，鄰近有許多國內知名的觀光休憩景點如小人國、 六福村、 和窯、 大北坑休閒農業區，假日遊客人車潮都由龍潭交流道行下，穿過龍潭市區時造成交通回堵整個市區。高原交流道通車後，對龍潭的交通便利有實質的助益，也因此帶動區域發展。

另外，高原交流道與桃園市龍潭的大石門都市計畫區不到5公里，只需10 分鐘內的車程，過去石門都計的緩步發展，主要原因即是受限交通不便，而現今交通的改善，應會加快大石門區塊的發展，而當石門都計區均衡發展後，也可降低原龍潭舊都市計劃過度飽合的壓力。

龍潭警分局表示，高原交流道在北二高約73.2公里以前的龍潭收費站位置，以往到石門石水庫、小人國、六福村和後來成立的大北坑休閒農業區只能從北二高龍潭交流道下，中間要穿過龍潭市區交通繁忙，還沒下高速公路就在交流道回堵，不然就是從關西交流道下，繞遠路到風景區；現在高原交流道通車，下交流道約300公尺就能接台3乙線往石門水庫，如果直行高原路不用1公里就能到小人國等風景區、主題遊樂園很方便。