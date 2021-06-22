竹縣推「防疫書香宅配通」 限量100組書箱免費送到家

因應中央三級警戒防疫措施，全國各藝文場所皆配合閉館，民眾無法進入圖書館借還書，為了讓喜愛閱讀的民眾在防疫期間也能輕鬆持續閱讀，新竹縣政府文化局圖書館特別推出「防疫書香宅配通」活動，符合參加活動資格的民眾，可獲得由館員精心挑選的優質好書宅配到家服務。

文化局表示，活動預計在6月26日上午10點開始，只要是居住在竹縣，且持有竹縣公共圖書館借閱證的讀者，在「竹縣go藝思」臉書粉絲頁完成參與「宅家觀察家」https://fb.me/e/1ue81ySik圖文徵集活動，並將貼文成果截圖上傳「防疫書香宅配通」報名網站者https://reurl.cc/eEDO37，即可參與限量100組書箱宅配活動。

書箱內約有10到12本書籍，是由館員為愛書人精選優質好書，免費宅配送到讀者家，但每個地址限一次，限量100組名額，民眾在網站報名時可先選擇簡易分類，包含學齡前、學齡後的兒童書，以及成人書分為6大類，電腦、科學類；美食、醫療保健類；旅遊、歷史類；語言、文學類；藝術、漫畫、雜誌類及青少年叢書，歡迎愛書人把握機會，用書香一起紓壓。

另外，文化局也鼓勵民眾多加利用電子資源，圖書館提供包含台灣雲端書庫@新竹縣、Hyread網路書店等多個電子書平台，上萬本線上精選電子書免費看。文化局也將持續推動各項線上學習資源，讓防疫宅在家也能很有趣。