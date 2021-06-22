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北農群聚感染 桃園全面快篩果菜及農產批發市場

中央社 / 桃園22日電

桃園市長鄭文燦今天表示，國軍桃園總醫院群聚感染案，1400多人採檢陰性；因應台北農產運銷公司群聚感染案，針對桃園果菜批發市場公司、桃農綜合農產品批發市場進行全面快篩。

新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，國軍桃園總醫院日前發生群聚感染，桃園市政府要求醫院門急診、住院暫停收治到24日，直到全院採檢結果出爐並完成清零才能恢復部分運作。

鄭文燦今天召開新冠肺炎防疫會議後在臉書（Facebook）直播表示，昨天深夜完成國軍桃園總醫院1400多人採檢，結果全部陰性，目前還在追溯已經出院的病人和家屬。

鄭文燦說，目前看來確診案例沒有擴散，現在除了要求國軍桃園總醫院分艙分流，病人3天採檢1次，醫護也要定期採檢，採檢範圍包含醫護、行政人員、病人及陪病家屬、清潔工、看護工等外包人員，此外也要求各醫院檢查一下，看護工有流動性，還沒打疫苗的人要盡快施打。

鄭文燦也說，因應台北農產運銷公司爆發群聚感染，桃園市政府今天開始針對桃園果菜批發市場公司、桃農綜合農產品批發市場公司的承銷人員、工作人員約500人進行全面快篩，相關供應商有供應給中壢青果商圈、中壢果菜市場、龜山青果合作社的部分，之後也會造冊快篩。

國軍 鄭文燦 新冠肺炎

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