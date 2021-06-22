學生不到校減少干擾 獨角仙大量出沒福安國小爬滿樹

桃園市大溪區福安國小每年6月開始可以見到遍布操場的獨角仙來報到，今年受疫情影響，全國3級警戒延長，學生無法到校園觀賞生態，不過學校依然將獨角仙的畫面捕捉下來，讓學生知道疫情期間，獨角仙不但沒有缺席，甚至相較往年增加，正在努力孕育下一代生命。

校長張大昌表示，校園遊戲區附近種植7棵光臘樹，因為是獨角仙的食物來源，每年6月中旬至7月初獨角仙就會在光臘樹棲息，今年可能是停課不停學，人為干擾因素降低，獨角仙提早幾個禮拜在6月初就出現，一天至少就可以看到20多隻。

張大昌說，2019年時學校一棵大型光臘樹因得了褐根病枯死，導致獨角仙大量消失和死亡，該年年底學校花了一筆經費復育光臘樹及青剛櫟，到了2020年夏天，獨角仙終於回來了，今年數量還更甚以往，等到這些光臘樹長得更大，相信可以吸引更多獨角仙回歸。

張大昌表示，以往獨角仙報到，老師們都會利用時間帶領孩子們親近生態，提醒學生只能觀賞，不能破壞及帶走獨角仙，要好好愛護這裡生態環境，因為鄰近草嶺山，校園中偶爾也能見到五色鳥、台灣藍鵲這些平地不常見的動物。