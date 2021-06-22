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苗栗縣「疫情我來幫」專案 實物銀行物資送125戶

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府實物銀行啟動「防疫我來幫」專案，有需求的民眾可以多多利用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府實物銀行啟動「防疫我來幫」專案，有需求的民眾可以多多利用。圖／苗栗縣政府提供

新冠肺炎疫情三級警戒期間，影響許多人生活，苗栗縣政府實物銀行啟動「防疫我來幫」專案，提供基本民生物資，至今申請125戶，部分公所並反映若有追加的需求，洽詢窗口縣府037-559671，或鄉鎮市公所社福相關單位。

實物銀行專案幫助對象是居住在苗栗縣家庭，因疫情造成工作暫停，或收入中斷致生活陷困、將斷炊的困境，可向在地公所申請，實物銀行預先將物資袋送到公所就近發放，縣府社會處指出，有需求的民眾可以多多利用，讓縣府、公所陪同度過最辛苦的一段路，不受實物銀行原每人每年申請2次的限制。

另，苗栗縣到昨天為止統計染疫確診者，累積553人，其中移工453人，本國籍100人，零死亡案例，縣府社會處運用衛生局防疫捐款專戶，發放染疫慰問金，社會處強調慰問金不用申請，目前根據資料主動核對，符合者寄發支票。

社會處指出，染疫慰問金補助對象必須設籍苗栗，且有苗栗確診案號，一般民眾、弱勢族群、執行公務者、醫事及警消，分別發給染疫慰問金2、3、5、5萬元，死亡慰問金10、15、25、25萬元，但因未遵守防疫規定，受行政處分者，不得領取，如未遵守避免群聚規定以致感染者，規避疫調、隱匿疫調資訊，或其他違反傳染病防治法、社會秩序維護法等受行政處分者。

苗栗縣政府實物銀行啟動「防疫我來幫」專案，有需求的民眾可以多多利用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府實物銀行啟動「防疫我來幫」專案，有需求的民眾可以多多利用。圖／苗栗縣政府提供

實物銀行 苗栗縣 疫情

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