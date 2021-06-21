快訊

曾盼高端疫苗7月底供貨？ 蔡英文還原對話：沒有說一定要什麼時候打

發放染疫慰問金惹議 苗栗縣府：有排除條款

中央社 / 苗栗縣21日電

苗栗縣政府針對確診縣民提供染疫慰問金，遭部分網友質疑可能成為「變相鼓勵」。苗栗縣政府社會處今天指出，領取資格設有排除條款，未遵守防疫規定者，不得領取。

中央流行疫情指揮中心今天公布苗栗縣新增3例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例。

苗栗縣衛生局表示，3例為移工，皆為6月初採一人一室隔離於集中檢疫所10到14天，無公共活動史，對於社區及工廠不會產生影響。截至目前，全縣累計確診個案數553例，其中移工453人、占82%，本國籍100人、占18%。

苗栗縣政府社會處日前公布，針對確診縣民，依不同身分別提供新台幣2萬至5萬元慰問金，若不幸死亡提供10萬至25萬元不等慰問補助，將由縣府主動核對符合資格者，寄送支票。部分網友認為，此補助「怪怪的」，質疑似乎在「變相鼓勵染疫」。

苗栗縣政府社會處處長楊文志今天在縣府疫情說明會中指出，慰問金發放的前提，是必須符合防疫規定，換句話說，領取資格設有排除條款，凡因未遵守防疫規定受行政處分者，不得領取。

楊文志表示，像是未遵守「避免群聚」規定以致感染者、規避疫調或隱匿疫調資訊者，以及其他違反傳染病防治法、社會秩序維護法等受行政處分者，均予以排除慰問金領取資格。他相信「正常人都不會為了領這份染疫慰問金而故意得病」。

楊文志說，目前政府推出防疫紓困4.0受限於全國一致規定，有些人或家庭可能真的很辛苦，但在財稅審查上仍無法符合現金紓困條件。

為此，縣府提供「實物銀行」開放因疫情導致生活陷困家庭申請，有物資需求家庭可至各鄉鎮市公所、縣府社會處社福中心領取必要物資，詳細資訊可上臉書（Facebook）「苗栗福利讚」查詢。

此外，針對媒體提問有關美國捐贈250萬劑莫德納疫苗縣府未來獲撥配後的開放施打對象，以及第3級警戒管制措施是否考慮28日後分區降級解封？苗栗縣長徐耀昌表示，此由中央統一事權，縣府均遵照中央指示辦理。

苗栗縣 疫情

延伸閱讀

為疫情祈福消災反而染疫？南彰化信仰傳染鏈4人確診

85家長照機構染疫 士林某護理之家群聚已48確診

苗栗移工群聚事件朝清零邁進 今天新增3例

基隆逸嘉養護中心染疫！每隔3天做PCR 連6採都有人確診

相關新聞

危險勿入！桃園復興大曼溪上游 土崩成堰塞湖

桃園市復興區台7線50公里處大漢橋下方大曼溪上游日前發生崩塌，土石堆積阻斷大曼溪形成堰塞湖，林務局新竹林區管理處表示，該...

桃園接種微調 台中推行動支付

新冠肺炎疫苗接種因不良反應事件出現緩打現象，桃園市長鄭文燦昨仍呼籲長輩持續接種，並宣布接種時間將微調以上午為主，避開大熱...

竹北市代會提每人發1萬元紓困金 市長：嚴重影響財政

新冠肺炎疫情三級警戒一再延期，民生經濟大受衝擊，新竹縣竹北市民代表會提案建議「普發每位竹北市民1萬元現金」，期盼能提振經...

竹市老舊機車汰換 今年祭出800萬元汰換加碼

為推動綠色運具，新竹市政府去年辦理老舊機車汰舊換購補助，今年祭出800萬元汰換加碼，除持續辦理汰舊換購補助外，也首度將單...

世界先進捐贈零接觸防疫採檢站予新竹台大分院新竹醫院

專業8吋晶圓代工廠世界先進（5347）今(21)日宣布，透過台積電慈善基金會捐贈一座零接觸防疫採檢站予新竹臺大分院新竹醫...

移工怨宿舍環境管理差 苗縣府：已要求仲介改善

京元電子爆發外籍移工群聚感染後，仲介公司進行移工宿舍隔離降載，卻傳出移工抱怨環境不佳、管理不當；苗栗縣政府今天指出，應是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。