發放染疫慰問金惹議 苗栗縣府：有排除條款

苗栗縣政府針對確診縣民提供染疫慰問金，遭部分網友質疑可能成為「變相鼓勵」。苗栗縣政府社會處今天指出，領取資格設有排除條款，未遵守防疫規定者，不得領取。

中央流行疫情指揮中心今天公布苗栗縣新增3例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例。

苗栗縣衛生局表示，3例為移工，皆為6月初採一人一室隔離於集中檢疫所10到14天，無公共活動史，對於社區及工廠不會產生影響。截至目前，全縣累計確診個案數553例，其中移工453人、占82%，本國籍100人、占18%。

苗栗縣政府社會處日前公布，針對確診縣民，依不同身分別提供新台幣2萬至5萬元慰問金，若不幸死亡提供10萬至25萬元不等慰問補助，將由縣府主動核對符合資格者，寄送支票。部分網友認為，此補助「怪怪的」，質疑似乎在「變相鼓勵染疫」。

苗栗縣政府社會處處長楊文志今天在縣府疫情說明會中指出，慰問金發放的前提，是必須符合防疫規定，換句話說，領取資格設有排除條款，凡因未遵守防疫規定受行政處分者，不得領取。

楊文志表示，像是未遵守「避免群聚」規定以致感染者、規避疫調或隱匿疫調資訊者，以及其他違反傳染病防治法、社會秩序維護法等受行政處分者，均予以排除慰問金領取資格。他相信「正常人都不會為了領這份染疫慰問金而故意得病」。

楊文志說，目前政府推出防疫紓困4.0受限於全國一致規定，有些人或家庭可能真的很辛苦，但在財稅審查上仍無法符合現金紓困條件。

為此，縣府提供「實物銀行」開放因疫情導致生活陷困家庭申請，有物資需求家庭可至各鄉鎮市公所、縣府社會處社福中心領取必要物資，詳細資訊可上臉書（Facebook）「苗栗福利讚」查詢。

此外，針對媒體提問有關美國捐贈250萬劑莫德納疫苗縣府未來獲撥配後的開放施打對象，以及第3級警戒管制措施是否考慮28日後分區降級解封？苗栗縣長徐耀昌表示，此由中央統一事權，縣府均遵照中央指示辦理。