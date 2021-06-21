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「違規幫關係企業打疫苗」 北市府將開罰禾馨30至200萬

竹北市代會提每人發1萬元紓困金 市長：嚴重影響財政

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
代表會主席林啟賢等人今天前往拜會市長何淦銘，送交書面建議案，建請市公所照案辦理。圖／林啟賢辦公室提供
代表會主席林啟賢等人今天前往拜會市長何淦銘，送交書面建議案，建請市公所照案辦理。圖／林啟賢辦公室提供

新冠肺炎疫情三級警戒一再延期，民生經濟大受衝擊，新竹縣竹北市民代表會提案建議「普發每位竹北市民1萬元現金」，期盼能提振經濟消費、紓解民困。竹北市長何淦銘則表示，每人普發1萬元紓困金需要20多億，市公所還有許多重大工程正在進行，普發的話將嚴重影響竹北市公所的財政結構。

代表會主席林啟賢指出，雖然行政院提出了紓困4.0方案，但畢竟有各種條件限制，許多民眾都領不到，而竹北市公所雖然免除竹北、仁義、新社3個公有零售市場攤商7、8月租金，但仍無法提升買氣，因此市民代表會聽取鄉親建議，決定建請市公所針對設籍在竹北的市民，普發振興經濟紓困金每人1萬元現金，為避免群聚減少外出，直接入帳。

此市政建議案獲得副主席葉信輝、曾金清、陳素珍、蔡蕥鍹、鄭建村、林宇洋、曾美琴、朱健銘、陳冠宇、林祺烜、陳秀玲、蔡文苑等跨黨籍代表共同連署，並在今天前往拜會市長何淦銘，送交書面建議案，建請市公所照案辦理。

「能做的一定會盡量做」，市長何淦銘表示，此案將在明天的主管會議中提出討論，雖然市庫還有23億定存，但這次提案普發紓困金需要20多億，實施後將嚴重影響竹北市財政結構，因市公所整年度預算也僅15億元，目前還有許多重大工程正在進行，包括興建行政大樓工程經費約2億、竹北東區新市場工程經費約4億，以及最近將完工的文田橋、新月沙灘復育工程等，都仍需要支付工程款，「實在沒有這麼多錢可以普發」。

何淦銘也說，其實在疫情爆發初期，市公所就曾規畫每人普發5000元，但經過評估後，發現金額過於龐大，無法執行，至於代表會提到的彰化縣大村鄉自辦現金紓困，那也是因為當地正新輪胎創辦人羅結妻子黃葉10年前過世，有10億2500萬元遺產稅匯入大村鄉公所公庫，而創辦人羅結也因2年前過世，預計還有筆16億遺產稅會匯入公庫，才能廣發紓困金，狀況有所不同。

北市 疫情 新冠肺炎 三級警戒 新竹

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