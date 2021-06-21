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竹市老舊機車汰換 今年祭出800萬元汰換加碼

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府去年辦理老舊機車汰舊換購補助，今年祭出800萬元汰換加碼，除持續辦理汰舊換購補助外，也首度將單純汰舊老舊機車納入加碼補助對象。圖／新竹市政府提供
新竹市政府去年辦理老舊機車汰舊換購補助，今年祭出800萬元汰換加碼，除持續辦理汰舊換購補助外，也首度將單純汰舊老舊機車納入加碼補助對象。圖／新竹市政府提供

為推動綠色運具新竹市政府去年辦理老舊機車汰舊換購補助，今年祭出800萬元汰換加碼，除持續辦理汰舊換購補助外，也首度將單純汰舊老舊機車納入加碼補助對象，加速淘汰2007年6月30日前出廠、汙染排放量較高的老舊機車，讓無購買新車意願的民眾亦能共享補助。

交通處表示，市府獲前瞻補助的7處停車場已規畫2%的電動汽、機車格位，為進一步響應環保政策，將額外在既有的路邊及路外停車場的空間設置2%的電動機車格位，盼透過電動機車格位的設置，鼓勵市民朋友購買機車或出門多選擇使用綠色運具。

環保局表示，去年辦理補助汰舊換購廣受好評，今年更提高加碼金額，只要於2019年底前設籍竹市的老舊機車，汰舊換購電動機車，每輛可獲得中央及市府加碼補助1萬2100元至2萬元，單純汰舊者每輛車最高可獲得市府補助1000元。

為照顧弱勢，市府攜手竹蓮寺、關帝廟、金山寺及天公壇祭出歷年最高加碼補助優惠方案，讓低收入戶最高可享補助3萬8000元，上述補助期限追溯至今年1月1日，有意願辦理老舊機車汰舊換購或單純報廢的民眾，請儘速辦理申請。

環保局長江盛任說，新竹市近年透過汰舊換新補助及稽查管制雙管齊下，二行程機車目前僅餘5038輛，佔全市機車總數1.8%，今年首度加碼補助單純淘汰老舊機車，希望能加速降低老舊機車數。提醒民眾，配合中央政策，補助金額逐年遞減，今年祭出800萬元補助汰舊換購電動機車，請有意願汰舊換新的民眾把握機會。另為因應逐年成長電動機車，已在竹市建置122處、共163座充電站。

為服務民眾，轄內84家機車排氣檢驗站均可協助，填寫老舊機車汰舊換購補助申請文件及送件服務，歡迎就近洽詢利用。詳細補助方式將公告於環保局網站，若有任何補助相關問題，歡迎致電環保局空氣污染及噪音防制科03-5368920分機2014、2002詢問。

為推動綠色運具，新竹市政府去年辦理老舊機車汰舊換購補助，今年祭出800萬元汰換加碼。圖／新竹市政府提供
為推動綠色運具，新竹市政府去年辦理老舊機車汰舊換購補助，今年祭出800萬元汰換加碼。圖／新竹市政府提供

電動機車 新竹 綠色運具

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