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六福村動物園Online 親子在家也能輕鬆逛動物園

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
首播已於6月17日上線，透過鏡頭跟著保育員深入亞洲最大白犀牛復育基地，近距離觀察犀牛的特徵。圖／六福村提供
首播已於6月17日上線，透過鏡頭跟著保育員深入亞洲最大白犀牛復育基地，近距離觀察犀牛的特徵。圖／六福村提供

配合防疫，民眾紛紛減少外出，小朋友最愛的動物園也無法參觀，為了讓親子能輕鬆在家逛動物園，擁有全台最大野生動物園的六福村，全新推出「動物園實境解謎」單元影片，每周五將在六福村動物王國Youtube頻道播出；另外，還有「六福村是在哈囉？動物園online」線上直播，帶大小朋友零時差、零距離參與動物的生活，在家防疫也能長知識。

六福村表示，防疫休園期間，六福村動物們依舊努力賣萌，保育員還趁機當起網紅，凡是動物控、萌寵控就快上線和六福村Say Hello，不用買門票就能逛動物園，即日起每周二、每周四中午12準時開播20分鐘，鎖定六福村FB粉絲團觀看「六福村是在哈囉？動物園online」線上直播。

首播已於6月17日上線，透過鏡頭跟著保育員深入亞洲最大白犀牛復育基地，現場直擊號稱重量級非洲坦克的犀牛，聆聽犀牛的聲音、近距離觀察犀牛的特徵、還有犀牛吃播獨家畫面等，6月22日後還能見到河馬、白老虎、紅毛猩猩等動物明星接續登場，小朋友在家也能上動物生態課，有任何疑問還能透過線上問答，由專業保育員即時。

除了線上直播之外，六福村全新企劃「動物園實境解謎」影片，每周五下午2點將在六福村FB粉絲團與六福村動物王國Youtube頻道同步播出，第一集由重量級猛獸「孟加拉虎」打頭陣，透過線上實境了解原來孟加拉虎身上每個部位都藏著大學問，像是舌頭有倒鉤是利於進食、而鬍鬚則是有助夜視功能、白老虎的身世之謎等。

另外，還有動物趣味互動實驗的設計和發現，以及動物英語學習單元，滿足孩子的好奇心，輕鬆學習關於動物的各種有趣知識，各種動物主題未來將陸續上架，爸爸媽媽快帶寶貝跟著鏡頭深入動物們的家，探索只有保育員才知道的動物秘密。

「六福村是在哈囉？動物園online」線上直播，6月22日後還能見到河馬、白老虎、紅毛猩猩等動物明星接續登場。圖／六福村提供
「六福村是在哈囉？動物園online」線上直播，6月22日後還能見到河馬、白老虎、紅毛猩猩等動物明星接續登場。圖／六福村提供
六福村全新企劃「動物園實境解謎」影片，規畫動物趣味互動實驗的設計和發現，以及動物英語學習單元。圖／六福村提供
六福村全新企劃「動物園實境解謎」影片，規畫動物趣味互動實驗的設計和發現，以及動物英語學習單元。圖／六福村提供

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