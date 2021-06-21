移工怨宿舍環境管理差 苗縣府：已要求仲介改善

京元電子爆發外籍移工群聚感染後，仲介公司進行移工宿舍隔離降載，卻傳出移工抱怨環境不佳、管理不當；苗栗縣政府今天指出，應是初期確診移工來不及搬遷所導致，都已要求改善。

京元電6月初爆發外籍移工群聚感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）事件，原居住公司周邊宿舍移工全數轉出隔離在仲介公司安排的造橋宿舍。

有媒體報導，協助移工的天主教神父陳智仁揭露，移工宿舍房間髒亂不堪，許多衣物、日用品沒有整理，部分移工至今沒有床墊等寢具，甚至疑似有篩檢陽性的移工與健康移工混住的情況，安置環境及管理品質相當粗糙，恐讓疫情加劇。

苗栗縣議員曾玟學也指出，陸續接獲許多隔離中移工訊息反映，原本在宿舍中的私人物品，被像垃圾一樣打包丟在走廊，伙食與隔離環境都不理想，感到非常不受尊重。

苗栗縣政府勞工及青年發展處長彭德俊今天指出，京元電子外籍移工群聚染疫，上百名確診移工被送到醫療院所或是集中隔離場所，為避免二次感染，無法再回到宿舍，因此會有來不及搬遷的情況；另外，配合移工宿舍人員降載，人力仲介公司也會調整移工居住地點。

彭德俊表示，在環境管理部分，尤其是造橋鄉人力仲介公司宿舍，所有確診移工的房間都必須由專業清潔公司消毒後，靜置24小時才能重新入住，針對垃圾清潔堆積問題，可能是一開始出現4、5天清理1次，但目前已要求仲介公司，每隔2天就要請專業清潔公司前往收取垃圾。

彭德俊指出，有移工反應飲用水供應不足、便當菜色不佳，也請人力仲介公司每天最少提供3000CC飲用水，如果有個別需求還會增加，同時要求每天3餐，提供相關菜單和便當照片，作為比對確認，勞青處每日有專人追蹤，近期並未發現不當之處。

彭德俊強調，在疫情爆發初期因需緊急移置，可能因此有些混亂或未盡周到之處，目前已要求改善，此外，造橋宿舍目前居住有760餘名外籍移工，如為篩檢陽性或確診者的密切接觸者，採1人1室隔離，其他健康的外籍移工，為3至4人一間，符合中央防疫規定，不可能有混住情況。