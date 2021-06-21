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台東安心上工已錄取250多人 社會處：至少有上千名額

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣安心上工已錄取250多人，但不會擔任傷害性工作。示意圖／縣府提供
台東縣安心上工已錄取250多人，但不會擔任傷害性工作。示意圖／縣府提供

安心上工計畫上周開放申請，且放寬申請資格，台東縣初期有700名額，才1個工作天加上線上申請就已錄取超過250人，縣府社會處表示，預計至少會有上千名額，只擔心民眾不申請。民眾則擔心每月時薪1萬2800元難以養家，兼工作又怕時間衝突，相當猶豫。

安心上工計畫本月17日宣布全面放寬不限資格，也從去年最長做6個月延長到12個月，時薪160元，最高每月80小時共1萬2800元，去年如已做過，今年可再做半年。台東縣700個名額中，18日開放申請，隨即碰上周休二日，但今早已錄取通知派工超過250人。

台東縣去年有354家、504名勞工申請減班休息，今年1到4月有110人，疫情爆發後1個月內增加42家91人，目前還有4家、80人，另有一家餐廳大量解雇15人。

社會處勞工行政科長王識殷表示，安心上工主要協助非傷害性防疫或文書工作，去年做過且單位認可的申請人會優先錄取，除了由民眾自願申請，也請各單位整理去年表現好的人員，今年將主動詢問是否仍有需求。

他說，700個名額只是初步匡出，預計1到2周內就會再向中央爭取名額，最後應該會申請1千多個名額，「只要願意上工一定派，不怕沒工，只擔心沒人。」

台東 周休二日

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