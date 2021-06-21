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危險勿入！桃園復興大曼溪上游 土崩成堰塞湖

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
復興區台7線50公里處大漢橋下方的大曼溪上游日前發生崩塌，崩塌土石堆積阻斷大曼溪形成堰塞湖。圖／林務局新竹林區管理處提供
復興區台7線50公里處大漢橋下方的大曼溪上游日前發生崩塌，崩塌土石堆積阻斷大曼溪形成堰塞湖。圖／林務局新竹林區管理處提供

桃園市復興區台7線50公里處大漢橋下方大曼溪上游日前發生崩塌，土石堆積阻斷大曼溪形成堰塞湖，林務局新竹林區管理處表示，該堰塞湖雖不致於釀災，但因崩塌土體較為鬆散，隨時可能發生潰決，呼籲民眾勿進入大曼溪從事水域活動，以免發生危險。

水務局坡地管理科長邱來賢表示，堰塞湖壩體材料疏鬆、膠結不良，極容易潰決，往往造成下游地區生命財產的重大損失，市府已要求山坡地巡查人員密切觀察現址有無持續崩坍，如發現排水不順暢等情形，會加以疏通。

桃園市水務局指出，依照17日的衛星影像可知，本次崩塌發生時間約為15日至17日之間，資料顯示，崩塌地寬度約為90公尺，長度約為110公尺，面積達1公頃。

新竹林區管理處表示，土石崩塌造成的堰塞湖位於大漢橋下方大曼溪上游約100公尺處，經19日調查發現，崩塌土石堆積的天然壩體高約20公尺，壩體後方蓄水面積0.25公頃，最大水深約12公尺，蓄水水體粗估為1萬5000立方公尺，約為7個標準游泳池水量，規模不大，應對下游部落、公共設施等不會造成危害。

崩塌 新竹

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