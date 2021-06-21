聽新聞
test
0:00 / 0:00
頭份第二交流道可行性評估 市長唯一支持設在北橫公路
國道1號苗栗縣頭份交流道上、下班時間經常塞車，縣府委託增設第二交流道可行性評估期末報告審查會議，頭份市長羅雪珠表達唯一支持124丙縣道（北橫公路）設全套交流道案，認為最符合經濟效益、地方發展，及市公所立場與民意。
頭份市、竹南鎮近年來受新竹科學園區及竹南科學園區影響，產業蓬勃發展及人口不斷增加，未來台灣積體電路製造公司在竹南科設廠，加上國1五楊高架橋往南延伸到頭份市，將更加重頭份交流道通勤交通需求，縣府400萬元委託增設第二交流道可行性評估，最近辦理期末報告審查會議。
期末報告評估第一優先隆頂街全套案，規畫單點鑽石型交流道及隆頂街聯絡道，將隆頂街自增設的交流道至台1線路段道路中心線，雙向2車道兩側拓寬30公尺成雙向4車道，長約673公尺，其中包括改建跨國道橋梁約88公尺，總經費31.4億多元。
羅雪珠支持評估第二優先的北橫公路全套交流道案，她指出，隆頂街案僅能解決竹南科一帶交通問題，用地取得要拆除不少建物，恐怕引發抗爭，北橫公路案將第二交流道往南延伸，可望紓解市區交通，且用地大多數在河川地，取得阻力較小。
此外，交流道旁是頭份工業區，串連台1線、台13線，東邊台1己線還可以聯絡到竹南的國道3號、台61線，西邊北橫公路連接三灣、南庄，有助地方整體發展，總經費16億多元，也相對經濟效益，民意及市公所的立場，都是支持北橫案。
縣府工務處長古明弘指出，可行性評估包括高速公路交流道設置規範、技術等層面，期末報告還沒有定案，審查會議意見將會納入參考，因是縣府自辦可行性評估，縣府核定後，再據以向高速公路局爭取。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言