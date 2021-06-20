鄭文燦：醫院看護列打疫苗 醫院剩下AZ即日開打第2劑

桃園市打過第一劑AZ疫苗民眾針對網路或媒體報導第二劑混打保護效力更好? 市長鄭文燦今天下午表示，中央疫情指揮中心尚未發布混打指引，根據發布指引是針對完成第一劑，必須8周到12 周完成第二劑，專家認為第10周到第12周的效果會更好、保護力會更高，即日起，各醫院有剩餘AZ疫苗可為第一劑施打超過8周民眾施打。

鄭文燦表示，很多打第一劑的民眾擔心打不到第二劑，中央的防疫指很明確，疫苗會配賦，即日起，各醫院還有剩下AZ疫苗，可以為第劑施打超過8周民眾施打，6月23日中央配賦AZ疫苗到各醫院後，各醫院疫苗門診安排施打第二劑AZ疫苗，在4月12日打第一劑民眾快10周，可以就近施打。

國軍桃園總醫院發生群聚感染事件，造成同一病房看護工確診後，鄭燦亦表示，現在大部分醫院把看護列入疫苗接種範圍，他也要求所有院，只要醫院執勤的看護，都必須納入第一類疫苗施打範圍，如果醫院合約的委外看護人員，一定要在執勤前先完成疫苗接種，讓整個醫院保護力更強。