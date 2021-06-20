苗栗企業快篩48家1萬8937人 縣府：有效區隔社區感染
苗栗縣6月初爆發竹南電子廠移工群聚感染事件後，啟動企業快篩，統計到今天為止，共快篩48家、1萬8937人，全國人數最多，其中，陽性235人，都進一步採驗PCR，縣府認為企業快篩，第一時間將疫情有效區隔，社區也能保持零確診。
苗栗縣流行疫情指揮中心今天公布新增確診3例，移工2人、本國籍1人，累計縣內確診550例，移工450例、占82%，本國籍100例、占18%，至於累計企業快篩完成企業48家，員工快篩1萬8937人，其中陽性235人，後續早先都已PCR採檢，確診案例隔離收治，先前並陸續公布說明。
縣府工商發展處指出，縣府針對移工50人以上高風險企業，及一般企業、工廠啟動快篩，目前共完成48家、1萬8937人快篩，其中包括6月15日在竹南頭份工業區服務中心設站，篩檢6家、475名員工，6月17日專案快篩銅鑼、中興工業區17家、607名員工，結果都呈陰性。
縣長徐耀昌表示，苗栗一夕之間爆發群聚感染，其中8成以上移工，本國籍勞工也有部分感染，皆已匡列隔離，加上企業篩檢服務，第一時間將疫情做有效區隔，社區保持零確診，縣府將持續溝通媒合企業快篩，希望企業主大力支持，洽詢電話037-559950工商行動篩檢隊。
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