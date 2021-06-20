因應年長者拒打潮？ 苗栗疫苗接種年齡明天下降至75歲

苗栗縣今天第二波開打80歲以上民眾、原住民70歲以上施打疫苗，結果比例不高，苗栗縣長徐耀昌宣布，6月21日明天起開放75歲以上民眾、原住民65歲以上接種，並呼籲符合資格者，身體狀況許可，早施打、早獲得保護力。

苗栗縣6月15日開打疫苗，第一波85歲以上民眾、75歲以上原住民接種率達約8成，今天第二波開打80歲以上民眾、原住民70歲以上，共1萬3696人，全縣上午施打約2000人，明天將開放第三波75歲以上民眾、原住民65歲以上接種。