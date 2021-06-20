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比宇美町更貼心 鄭文燦曝最新「港式飲茶施打法」

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
天成醫療體系進一步改良「宇美町」式注射法，民眾在醫師問完診後，馬上就有護理師1對1幫忙施打疫苗，提高接種效率。圖／天成醫療體系提供
天成醫療體系進一步改良「宇美町」式注射法，民眾在醫師問完診後，馬上就有護理師1對1幫忙施打疫苗，提高接種效率。圖／天成醫療體系提供

各地開始施打疫苗，許多縣市採用「宇美町」式注射法，以民眾不動、醫護動的方式提高注射效率。桃園市現在也有醫院自創「港式飲茶施打法」，讓民眾在醫師問診結束後，馬上由護理師幫忙打疫苗，獲得市長鄭文燦肯定。

桃園市展開高齡長者施打疫苗計畫，多數接種站仿效日本「宇美町式」施打法，由醫師先問完診後，再由護理師統一施打；天成醫療體系則進一步改良，差別在於醫師問完診，馬上就有護理師1對1幫忙施打，民眾不必再起身到另一個地點。

由於護理人員推著推車幫民眾施打疫苗的畫面，就像饕客在餐廳等著港點推車一樣，鄭文燦昨日在防疫說明會中，還將這套改良法形容成「港式飲茶打法」。

天成醫療體系表示，醫院第一時間就成立疫苗接種團隊，自17日承接市府增設的龍岡國中接種站外，18日也負責新街國小接種站，中壢區的7處社區接種站，中壢天晟醫院就承接了4處，此外院方在楊梅區、大溪區也各負責一個接種站，為長輩進行疫苗接種服務。

疫苗 鄭文燦

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