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移工宿舍全面查察 台南公私協力防堵破口

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南公私協力全面查察移工宿舍，希望防堵疫情破口。圖／勞工局提供
台南公私協力全面查察移工宿舍，希望防堵疫情破口。圖／勞工局提供

苗栗縣電子廠日前發生移工群聚感染，台南市長黃偉哲指示轄內所有移工宿舍加強稽查及防疫宣導，勞工局原預定6月25日全數查察，已提前於18日完成，總計查察652家，並將啟動複查。

市府勞工局長鑫基表示，日前查察結果主要發現5大缺失，分別為一、分流管理未落實、二、未落實紀錄TOCC（Travel history旅遊史、Occupation職業、Contacthistory接觸史及Cluster群聚史）、三、未建構代買制度、四、未備置隔離空間。五、未設置宿舍出入管制。

另事業單位移工接送所使用交通車，務必規劃採取分流措施，並使移工於保持安全社交距離狀態下車，以避免群聚產生；台南市府經發局市場處業與勞工局共同合作，針對移工住宿上生活所需，透過移工管理公司，提供台南便利送外籍移工購買的服務，移工或管理公司可以參考台南便利送官網說明（網址為https://www.joo.com.tw/tainanddl/），透過媒合商家運用台南便利送平台，以及計程車服務，希望透過便捷服務避免移工群聚及生活便利。

勞工局將持續編製多國語言防疫宣導資訊，除於Line等網絡加強宣導，勞工局網站建置多國語言防疫宣導專區，供雇主、仲介、民眾下載運用，若雇主或市民有海報需求，可來電索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），將免費郵寄給民眾。

移工 勞工局

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