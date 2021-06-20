協助竹縣資源回收個體戶抗疫 在地企業捐防疫物資

疫情期間，為避免資源回收個體戶個體業者成為防疫破口，新竹縣在地企業德鴻營造有限公司捐贈252盒醫療用口罩、252雙防穿刺手套、252個防疫面罩等配備給新竹縣政府環保局，環保局表示，防護配備會在近日送到府，同時也執行「資收關懷計畫」補助資源回收個體戶，協助他們度過疫情難關。

環保局表示，新竹縣目前內造冊登記的資源回收個體業者總計有252名，平時多仰賴撿拾資源回收物變賣維持生計，感謝德鴻營造公司提供防疫用品，環保局將協助配送至資收個體戶手上，強化防疫保護措施。

而疫情期間，為提升廢棄物回收成效及增加資收個體戶收入，環保局也執行「資收關懷計畫」，以高於市價優惠的補助價格，收購個體戶撿拾的資源回收物，如廢玻璃容器補助單價每公斤7元，高於市價的0.5，鍵盤每個從1元提高到30元，塑膠容器每公斤從3.5元提高到12元，每人每月最高可獲得5000元補助。

住在新豐鄉的資收個體戶莊女士，此次也收到善心企業所贈送的防護配備，莊女士的丈夫在數年前去世，她獨力撫養罹患小兒麻痺的女兒，一肩扛起生活起居照護，相當辛苦。

莊女士表示，自從參加資收戶關懷計畫，不用再將回收物載運到路途偏遠的回收場，除了時間較為彈性便於照顧女兒，更能增加資收收入所得，在疫情期間也保障資收戶的防疫安全，讓她倍感溫馨。