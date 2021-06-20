有顧慮...機場20名運將未打疫苗！ 鄭文燦：會鼓勵施打

桃園機場防疫計程車張姓司機昨天投書爆料，機場尚有至少20名防疫計程車司機仍沒施打疫苗？市長鄭文燦今天上午表示，桃園機場防疫計程車749輛，至今已有696人完成施打疫苗，完成施打率大約92%，那些尚未施打的司機主要因為身體、意願兩個因素，市府會再跟防疫車隊司機夥伴說明，如沒有其他考量，他希望司機可以施打疫苗，「我們會鼓勵他們（司機）打」。

張姓司機表示，桃園機場防疫計程車司機，尚有至少20名防疫計程車司機仍沒有施打疫苗，而非鄭市長公布所有司機均已施打疫苗，這些防疫計程車司機未打原因是本身有三高等問題、不敢打AZ疫苗，但又無法申請到莫德納疫苗，他們都很害怕，也擔心被查水表而投訴無門。

鄭文燦表示，他是鼓勵機場防疫計程車隊司機全部都要來打疫苗，目前施打率大約92%，那些還沒有施打疫苗的司機，主要有2個因素，一個是身體因素、一個是意願因素，市府還是會跟防疫計程車司機溝通、鼓勵那些司機施打疫苗。