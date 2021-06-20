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疫苗站做志工服務爺奶 在台法國人Max：我們在同條船上
新竹市府開設六座疫苗施打站，廣招志工協助為高齡長者接種疫苗，在超過百名志工群中有一名西方臉孔MAX（白碩），用流利中文幫助長者檢視、填寫相關文件，讓人驚訝不已。MAX來自法國，來台近兩年半，他說，疫情需要大家團結努力才能度過，我們都在同條船上。
MAX今年26歲，透過朋友認識台灣，更愛上台灣人情味，因此選擇來台「學中文」，不習慣台北人潮擁擠，便搬家到「小而美」的竹市。MAX說，竹市的護城河讓他有「回到歐洲」的感覺，他也喜歡南寮海邊，因此追蹤市長林智堅臉書，看見廣招志工貼文，便報名參加。
在疫苗站現場服務，MAX說，他不怕接觸人群，但是為了保護好長者們，他戴上面罩等防護措施。在服務過程中，許多長者、志工們發現他會聽、會寫中文都很訝異，他也意外發現，原來許多長者不會寫中文，他很開心能藉此幫助人。
MAX說，他在家鄉也當過志工，這次疫情影響深遠，他因此待業在家，有了充足時間，就更應該為抗疫盡一分力，對此也更豐富他的待業生活。
相較於法國防疫，MAX發現，台灣當初很敏銳又快速提出防疫政策，盼大家一起團結努力對抗疫情，讓疫情早日退散，讓台灣生活步入正軌。
市府指出，疫情是一場長期抗戰，竹市府持續招募熱血醫護團與志工團隊，目前護理師、志工還亟需人力，醫護歡迎有意願者可撥打專線：衛生局專線03-535-5253；醫師公會專線03-523-0034；或網路表單報名（https://forms.gle/wDT2MAtZt68b4JJi7）。志工歡迎有意願者可洽社會處社會行政科，專線電話：03-5351501
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