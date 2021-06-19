新竹縣各校線上畢典創意多 有直播大合唱還有借位頒獎

新竹縣內的124所國中小學，明天之前都將舉辦完畢業典禮，超過一半的學校都是採用線上方式舉行畢典，但大家也加入不少創意元素，不僅有學生線上直播大合唱，甚至還有視訊借位頒獎，更有學生透過線上畢典「刷一排」留言感謝師長，讓人看見新時代、新科技在疫情時刻所呈現的不一樣的畢典。

其中不少學校仍有布置典禮會場，如竹東國中在會場上座位擺放空飄的氣球，代表著畢業生青春飛翔，竹東國中的學生也自創畢業歌曲「離星辰最近的地方」，雖然學校早已停課，不過畢聯會將同學們的歌聲分別錄製，雲端剪輯成MV，還在線上畢典當天，讓畢業生們直播大合唱，讓這屆的畢業生有不同往屆特別的回憶。

竹北市光明國小的校長蔡孟翰，為了要給今年畢業的孩子們一個驚喜，也特別展露一手，用鋼琴與吉他自彈自唱的方式，在線上畢典透過網路連線與學生們一起合唱畢業歌，他也衷心祝福畢業生鵬程萬里、展翅高飛。

而在偏鄉的五峰鄉，花園國小與竹林分校今年一同舉行畢典，雖然畢業生只有8個人，但是他們透過網路連線，還是能零時差、零距離地互動，線上畢業典禮也讓家長、甚至整個部落都能陪這屆的孩子一起畢業，學生們的畢業照也照例穿上傳統泰雅族服。

縣長楊文科就表示，疫情下的畢業季，成就了一群特別的畢業生，今年學校雖無法舉辦實體畢業典禮，為了能讓畢業生感到溫馨惜別，以及縣府、議會和師長祝福，各校分別採用影音串流預錄影片、臉書直播、視訊借位頒獎及畢業班線上歡送會等多元方式進行。