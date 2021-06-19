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竹市釋500個安心上工名額 健身房教練沒頭路也來了

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
沈芳伊原本是健身房教練，因受疫情影響，健身房停業，她透過安心即時上工計畫進到市府行政處工作。圖／新竹市政府提供
沈芳伊原本是健身房教練，因受疫情影響，健身房停業，她透過安心即時上工計畫進到市府行政處工作。圖／新竹市政府提供

疫情嚴峻衝擊不少勞工生計，勞動部放寬安心即時上工計畫，新竹市首波盤點釋出500個安心上工職缺，讓受疫情影響勞工加入市府行列，工作期延長至1年，由於竹市持續建置疫苗施打站，很缺人力，市府指出，將加強媒合有意願者加入「防疫新竹隊」，協助如疫苗施打站等防疫工作，每月至多可再領2千元津貼，防疫也兼紓困。

15號才透過安心即時上工到職的沈芳伊是健身房教練，無奈疫情影響，健身房5月中停業，半個月沒收入，她6月初申請安心上工計畫，經審核後進入市府行政處工作，工作環境從健身房轉變成辦公室，開始嘗試沒接觸過的工作內容，讓她覺得新鮮有挑戰。

竹市府勞工處長黃錦源說，中央公告放寬安心即時上工計畫求職資格，由申請登記日前1年內須有勞保或就保投保紀錄改為不限投保資格，年滿15歲國民或與境內有戶籍國民結婚且獲居留依法在臺工作的外國人等，都可以申請，上工期也從半年延長至1年。

此外，去年曾參加過安心即時上工計畫的民眾，今年也能來申請，市府勞工處舉例，民眾若過去已上工6個月，仍可再申請6個月的工作期，每月最高工作80個小時，每月最高補助1萬2800元，每人最長以補助1年960個小時為限，總計最高領15萬3600元。

市長林智堅說，竹市府迄今已有141人進用安心上工計畫，媒合至府內、區公所等單位，部分投入防疫專線、社區篩檢站等工作，市府會持續媒合過去參加過竹市職訓的新鮮人、二度就業婦女、新住民等來申請，有意願者可撥打安心即時上工報名專線03-5318165，申辦可上勞動部安心即時上工網，或採郵寄、傳真、電子郵件等寄送。

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