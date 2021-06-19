竹市黑葉荔枝鮮甜大出 市府推400元荔枝箱限量買5送1
新竹香山夏天盛產黑葉荔枝邁入產季，因今年氣候適合荔枝生長，產量大出比去年多8成，考慮疫情無法到觀光果園採果，市府特地與新竹市農會合作，推出香山黑葉荔枝箱，每箱5台斤400元，一口氣訂購10箱以上，可由專人免費宅配到竹市指定地點。
市府產發處表示，新竹香山為台灣荔枝最北端的產地，香山荔枝生產品種以黑葉為主，另有糯米、港尾仔、桂味等不同品種陸續上市，所生產荔枝顆粒圓潤飽滿，甜度適中，果肉厚實、Ｑ軟帶有彈性又不黏牙，口感鮮甜就是香山荔枝最大特色。
新竹市府產發處指出，荔枝是竹市最具代表性農產品，由於黑葉荔枝是產期最晚的荔枝品種，竹市荔枝上市了意味荔枝產期即將結束，邀請民眾要嚐鮮趁現在。
產發處長張力可表示，今年香山荔枝種植面積約17公頃，較去年增加2公頃，其中以黑葉荔枝為大宗，其次是桂味及糯米。
他也提到，今年除及早進行荔枝椿象防治，也因氣候非常適合荔枝生長，開花率及著果率都好，再加上後期荔枝需水時期又逢及時雨，雖有旱情影響果實大小，整體而言是盛產，19日開始大量收成，產期至7月中旬，產量共約9萬台斤，總產量較去年增加約8成。
新竹市農會總幹事鍾祥銘表示，今年荔枝盛產，因應疫情及荔枝特性，採線上預購https://pse.is/3apl4j，首先推出黑葉荔枝每箱400元，1箱5台斤（帶枝），販售價格會因荔枝品種差異售價不同，民眾下單後2個工作天交貨，並請於取貨當日中午12點過後，到選擇的新竹市農會本部或8個辦事處就近取貨，平日也可致電農會03-5386143轉551、525、501訂購。
為鼓勵民眾團購，新竹市農會特別推出「買5箱送1箱」（限量150箱），訂購滿10箱（含10箱以上，不含贈品），還享有免運費，新竹市區專人宅配到府服務，民眾不出門也能買到新鮮好吃當地現採的荔枝。
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