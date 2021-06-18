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央行小規模營業人貸款 桃市補2年利息最高1萬元度難關

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
小規模店家向央行辦紓困貸款C方案，可向桃園市政府申請利息補貼最高1萬元，而且3日內完成審件。記者鄭國樑／翻攝
小規模店家向央行辦紓困貸款C方案，可向桃園市政府申請利息補貼最高1萬元，而且3日內完成審件。記者鄭國樑／翻攝

新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市不少企業、店家及勞工生活受到影響。市政府針對受疫情影響的攤販、小商店如飲料、小吃、服飾以及新成立的公司、新創業者等，補助110年5月1日至6月30日期間，已取得銀行核准貸放「中央銀行紓困專案C方案-小規模營業人小額貸款」的桃園市小規模營業人，前二年貸款利息補貼最高共計1萬元整，期能減輕在地小規模營業人負擔，協助業者度過嚴峻的疫情。

經發局表示，「小規模營業人」係指有稅籍登記且每月銷售額20萬元以下，未達使用統一發票標準的營業人。目前針對小規模營業人的紓困方案，央行辦理C方案-貸款額度最高50萬元，信保基金10成保證，利率最高1%，簡易評分達63分（含）以上核貸，依行政院統計資料，央行50萬元小額貸款方案統計至110年4月30日，核保12萬2262家企業，核准保證金額583.38億元，保證融資金額583.38億元，申辦經濟部利息補貼核准2516家，核准金額11.7億元，預估利息補貼0.12億元，桃園占比約十分之一，顯示小規模營業人對於貸款利息補貼有其迫切需求。

有鑑於此，市府為減輕桃園市小規模營業人負擔，即日起至8月31日，只要符合稅籍登記於桃園市的小規模營業人，且於今年5月至6月已取得銀行核准貸放「中央銀行紓困專案C方案50萬元貸款」者，市府即補貼業者前兩年貸款利息補貼，最高共計1萬元，免保證人、免備營收衰退證明，只需備妥申請書件，文件齊全者3日內審核完成，即送銀行撥款作業。

相關說明及申請書表請至「桃園市投資通招商網」下載，填妥後郵寄至桃園市桃園區成功路三段1號（虎頭山創新園區），收件人：桃園市紓困專案辦公室，收件順序以郵戳為憑。免付費服務電話0800505158（周一至週五8點30分至晚上7點）。

疫情 統一發票

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