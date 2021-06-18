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竹北公有市場7、8月不收租金 希望助攤商撐過疫情

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北仁義公有市場，受到疫情衝擊，採購人潮銳減。圖／報系資料照
竹北仁義公有市場，受到疫情衝擊，採購人潮銳減。圖／報系資料照

北市公所今天（18日）宣布，竹北市3處公有零售市場竹北、仁義及新社，攤商將免繳交7月及8月租金，雖然會使得公所租金短收100多萬元，但公所希望能藉由免除租金的方式，協助攤商撐過疫情帶來的衝擊。

竹北市長何淦銘表示，自從全國三級警戒以來，市場管制越來越嚴格，也配合實聯制及實施身分證單雙號分流，市場生意受到疫情嚴重衝擊，市公所為了與攤商共體時艱，減輕攤商的負擔，市公所決定減免7、8月2個月的租金。

市公所表示，每個攤位的月租金約1000至2000不等，估計3個公有零售市場，不收7月及8月租金，會使得公所收入短收170多萬元，但也感謝攤商及民眾配合防疫，希望能一起共度難關。

何淦銘也表示，市公所持續針對竹北、仁義及新社等3處公有零售市場，每天加強環境清潔消毒，以降低前往市場採買的民眾對疫情的疑慮，也期盼疫情緩解後，可早日恢復市場往日商機。

疫情 北市 實聯制

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