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桃園私立大華附小線上畢典 重溫探索高山大海 夢想無懼

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
大華中學附小畢典主題「夢想•無所畏懼」。圖／大華中學附小提供
大華中學附小畢典主題「夢想•無所畏懼」。圖／大華中學附小提供

桃園市私立大華高中附設雙語小學今天舉辦第二屆畢業典禮，因為疫情改為線上舉辦，18位畢業生都是5年前轉學從三年級念起，接受雙語教育英語程度好，加上大華完整的探索教育課程，4年來各類探索體驗活動，習得手工藝、烹飪、生態探索外，還上山下海，練就一身膽識與體能。

校方表示，儘管兩年來疫情影響台灣社會和國際正常交流，他們還是完成海外參訪、攀登合歡群峰，也到墾丁鸚鵡螺基地潛水划船，參加淨灘等活動，4年多采多姿的同窗情誼，讓大家依依不捨。

今天的線上畢業典禮，有別於一般學校，畢業生從平時上課的Google Classroom登入，連結至Google Meet會議室參與典禮，就好像在校最後一堂課，別具意義。家長及來賓可以使用YouTube直播串流平台觀禮。典禮中校長林瑞錫特勉勵每位畢業生，創意就是勇敢的最大能量，而源源不絕的創意正是經過積累的知識而來，而這一切將能無所畏懼地實現夢想。

學生畢業前，已經寫下給未來自己的一封信，有的寫下對未來的憧憬，有的反思目前生活習慣，也有人設定未來志向，這些點點滴滴的回憶都將與祝褔穿越時光，送給未來的自己。他們也寫下對師長及其他同學的祝福，把信件放進自製竹筒中，每一個竹筒都存著其他同學滿滿的祝福，每一個同學、導師、董事長、校長都有一個，期待有一天再共聚一堂，一起剖開竹筒回憶兒時的酸甜苦辣。

最讓大華附小畢業生驚喜的，莫過於事前保密的「家長祝福」，學校特別邀請家長錄製一段給孩子的影音，句句皆是家長的肺腑之言、真摯的祝褔，期許孩子們在未來的人生道路上，別忘了回頭看看家人，想想自己當時的初衷。

疫情來得突然，還來不及收拾好在學校的物品與心情，畢業生們就匆匆離開學校，為了彌補缺憾，學校安排每位老師在校園各個場域回憶與祝褔，讓學生們彷彿再次踏入校園，回味曾經在國小校園各個角落的生活和學習。

校長林瑞錫把學生「未來信」放入竹筒妥善保存。圖／大華中學附小提供
校長林瑞錫把學生「未來信」放入竹筒妥善保存。圖／大華中學附小提供

疫情 畢業典禮

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