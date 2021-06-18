竹市護理師因公被匡列隔離 盼市府補償做後盾

新竹縣政府昨公布1名產婦生子後陽性確診，接生的醫護人員因接觸被匡列為居家隔離者，有護理師反映因執行業務被隔離，得自行支付防疫旅館費用，家中2隻狗也要自費送往寵物醫院安置，開銷龐大，由於竹市未有針對如桃園市提供醫護因公隔離、染疫的補償機制，感嘆在竹市做醫護「很可憐」，盼市府重視第一線人員身處的風險。

接獲護理師陳情的水源里長曾翰揚說，該名里民在婦產科擔任護理人員，因接獲通知產房的產婦PCR採檢陽性確診，被匡列為居家隔離對象，因市府規定居家隔離者要入住防疫旅館，1天雖有補助1千元，但入住14天自付費用可觀，還要負擔寵物安置費。

曾說，該名護理師飼養2隻狗狗，也因為她被居家隔離，不能再照料狗兒，2隻狗被動保所載去寵物醫院，安置費用也須自行負擔，14天下來預估要支付金額不少。

不過，該名在竹市某醫院生產的確診產婦，因後續3次採檢陰性，今天已被CDC排除染疫也移除案號，相關被匡列的隔離醫護也解除危機，曾翰揚說，護理師已經解除隔離，但從此個案他認為，新竹市仍應針對醫護人員擬定相關補助辦法，已請議員曾資程協助處理，盼市府在財政許可範圍給予實質補助，讓醫護人員更安心。

針對醫護人員補償辦法各縣市不一，桃園市今年初在部桃事件爆發時，即宣布針對醫護人員推出補償辦法，凡是因為醫療照顧而確診發給慰問補償金10萬元，居家隔離則為3萬元，新竹市尚無相關辦法，竹市府表示，補償辦法事涉財源等，將進一步研議。